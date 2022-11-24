Haberler Yaşam ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ! Otomobil fiyatları indirimde: 2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?

Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:36

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ! Otomobil fiyatları indirimde: 2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?

Son dönemde ülke gündeminin öne çıkan başlıkları arasında bulunan ÖTV matrahı düzenlemesi ile otomobil fiyatları ile merak konusu haline geliyor. Yeni düzenlemeyle beraber bazı otomobillerin fiyatlarında 100 bin TL'ye yakın düşüşler söz konusu olunca özellikle de araba almayı düşünen vatandaşlar "ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında olan otomobillerin matrahları değişmiş oldu. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü? İşte son durum ve Resmi Gazete'de yer alan o detaylar.