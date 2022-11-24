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Haberler Yaşam ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ! Otomobil fiyatları indirimde: 2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:36

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ! Otomobil fiyatları indirimde: 2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?

Son dönemde ülke gündeminin öne çıkan başlıkları arasında bulunan ÖTV matrahı düzenlemesi ile otomobil fiyatları ile merak konusu haline geliyor. Yeni düzenlemeyle beraber bazı otomobillerin fiyatlarında 100 bin TL'ye yakın düşüşler söz konusu olunca özellikle de araba almayı düşünen vatandaşlar "ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında olan otomobillerin matrahları değişmiş oldu. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü? İşte son durum ve Resmi Gazete'de yer alan o detaylar.

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ! Otomobil fiyatları indirimde: 2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?

Otomobil fiyatları, ÖTV matrah düzenlemesi ile beraber gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete üzerinden duyurulan karar sonrası bazı otomobillerin fiyatlarında indirime gidilirken gerek araba almayı düşünen gerekse piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖTV matrah düzenlemesi şöyle; 50 kilowaatı geçip, motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı…

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ! Otomobil fiyatları indirimde: 2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?

Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

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ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ! Otomobil fiyatları indirimde: 2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?

Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ! Otomobil fiyatları indirimde: 2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ! Otomobil fiyatları indirimde: 2022 ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne demek, otomobil fiyatları düştü mü, hangi arabaların fiyatları düştü?

HEDEF: CARİ AÇIĞIN AZALTILMASI

Düzenlemenin, özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

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