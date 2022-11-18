Haberler Yaşam ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne zaman yapılacak? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?

Giriş Tarihi: 18.11.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 15:55

ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne zaman yapılacak? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz hafta ülke gündeminde yer edinen ÖTV indirimi iddialarının asılsız olduğunu bunun yerine matrah düzenlemesine gidileceğini vurgularken otomobil fiyatlarını yakından ilgilendiren bir başka çalışma üzerinde durulduğunu kaydetti. Bakan Nebati "ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi var" sözleriyle konuya ilişkin merak edilen o detayları duyurdu. Bu açıklamanın ardından ise konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? İşte tüm bu detaylar.