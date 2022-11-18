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Haberler Yaşam ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne zaman yapılacak? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 15:55

ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne zaman yapılacak? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz hafta ülke gündeminde yer edinen ÖTV indirimi iddialarının asılsız olduğunu bunun yerine matrah düzenlemesine gidileceğini vurgularken otomobil fiyatlarını yakından ilgilendiren bir başka çalışma üzerinde durulduğunu kaydetti. Bakan Nebati "ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi var" sözleriyle konuya ilişkin merak edilen o detayları duyurdu. Bu açıklamanın ardından ise konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? İşte tüm bu detaylar.

ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne zaman yapılacak? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?

ÖTV matrahı üzerinde yapılacak düzenlemeye yönelik olarak yapılan açıklamanın ardından konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu kapsamda ise "ÖTV matrah düzenlemesi nedir, arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Nebati, indirimin söz konusu olmadığını vurgularken otomobil fiyatlarını yakından ilgilendiren bir başka çalışma üzerinde durulduğunu kaydetti. Bakan Nureddin Nebati "ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi var" sözleriyle detayları duyurdu…

ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne zaman yapılacak? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Son dakika açıklamasında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati merak konusu olan 'Otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi gelecek mi? sorusunu yanıtladı. Bakan Nebati "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." dedi.

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ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne zaman yapılacak? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?

Aralık ayı ile birlikte ise EYT ile ilgili düzenleme gündeme gelecek. Bütün bu çalışmalar devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Edindiğimiz bilgilere göre AK Parti Aralık ayının ikinci yarısında Meclis'e gelmesi beklenen yeni bir torba yasanın daha hazırlığını sürdürüyor. Bu torba yasada en dikkat çekici konu ise ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleri olacak.

ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne zaman yapılacak? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?

MATRAH ARTACAK VERGİ DÜŞECEK

Birçok vatandaşın uzun süredir beklediği otomobilde ÖTV indirimini de kapsayacak tasarı ile birçok üründe indirimler söz konusu olacak. Bu noktada temel tüketim maddelerinde ÖTV indirimiyle vatandaşın alım gücüne katkı sağlanmış olacak. Geçtiğimiz aylarda KDV indirimi yapılmıştı.

Otomobillerdeki ÖTV indirimiyle ilgili birkaç alternatifli çalışma yapılıyor. Birinci taslakta ÖTV matrah limitinin artırılması bulunuyor. Böylece daha yüksek fiyatlı araçlarda daha düşük oranda vergi alınmış olacak.

ÖTV matrah düzenlemesi nedir, ne zaman yapılacak? 2022 ÖTV matrah düzenlemesi arttırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?

KÜÇÜK SİLİNDİR VERGİSİZ OLACAK

İkinci taslakta ise matrah artırımının dışında düşük silindir hacmine sahip sıfır otomobillerde ÖTV'nin tamamen sıfırlanması söz konusu olacak. Bu konularda yapılacak çalışmalar ile taslak netleşmiş olacak. ÖTV indirimleri ile hem sıfır otomobillerde hem de ikinci elde bir fiyat düşüşünün olacağı bekleniyor. Otomobil sektöründe de canlılığa yol açacak oylan çalışmanın Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.

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