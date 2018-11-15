Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Özal Ailesi'nin köşkü 20 milyona satışa çıkarıldı

Özal Ailesi'nin ü 20 milyona satışa çıkarıldı

Giriş Tarihi: 15.11.2018 07:42 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 07:52
Özal Ailesi'nin köşkü 20 milyona satışa çıkarıldı

Merhum Cumhurbaşkanı 'ın eşi Semra Özal'ın (83) 23 yıl kadar yaşadığı satışa çıkarıldı.

Özal Ailesi'nin köşkü 20 milyona satışa çıkarıldı

Boğaza 100 metre mesafedeki için belirlenen bedel 20 milyon TL.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Özal Ailesi'nin köşkü 20 milyona satışa çıkarıldı

OĞLUNUN EVİNE TAŞINDI

Uzun yıllar, satışa konu te yaşayan Semra Özal'ın bir süre önce oğlu Efe Özal'ın evine taşındığı öğrenildi.

Özal Ailesi'nin köşkü 20 milyona satışa çıkarıldı

Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan e Semra Özal, eşinin vefatından 1 yıl sonra taşınmıştı.

Özal Ailesi'nin köşkü 20 milyona satışa çıkarıldı

24 saat polis koruması altındaki boğaza 100 metre mesafede.

Özal Ailesi'nin köşkü 20 milyona satışa çıkarıldı

Bir dönüm arazi üzerinde kurulu ün toplam kullanım alanı 900 metrekare.

Özal Ailesi'nin köşkü 20 milyona satışa çıkarıldı

4 katlı 12 odalı ün havuzu da bulunuyor. Satışa konu köşkte 1994'ten bu yaşan yaşayan Semra Özal'ın bir süre önce boşalttığı, oğlu Efe Özal'ın evine taşındığı öğrenildi.

BİZE ULAŞIN