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Özel hastanede ihmal iddiası: 15-20 saniye gördüğü bebeği öldü!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
12:38
Özel hastanede ihmal iddiası: 15-20 saniye gördüğü bebeği öldü!
Antalya'da yürekleri yakar bir olay yaşandı. İkinci çocuklarını bekleyen Meray (25) ve Münir Ulaş Özen (27) çifti, özel bir hastanede sezaryenle doğan bebeklerinin hayatını kaybetmesiyle yıkıldı. Özen çifti, hamilelik boyunca kontrollerde hiçbir hastalığın tespit edilmediğini söyleyerek, hastane hakkında şikayetçi oldu. Anne Özen, "Doğumdan çıktıktan sonra 'Bebeğin sağlıklı, gayet iyi' dediler. Bebeğimi doğumdan sonra 15- 20 saniye kadar görebildim" ifadelerini kullandı.