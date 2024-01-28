Özel hastanede ihmal iddiası: 15-20 saniye gördüğü bebeği öldü!

Meray ve Münir Ulaş Özen çifti, geçen yıl ikinci çocuklarının olacağını büyük mutlulukla öğrendi. Anne karnındaki bebeklerinin düzenli kontrollerini yaptıran Özen çifti, doğum için de Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye başvurdu. Doğumdan 1 gün önce son kontrol için hastaneye giden çifte, anne karnında suyun azaldığı, ancak bir sıkıntı olmadığı, bebeğin ise sağlıklı olduğu söylendi.



