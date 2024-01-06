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Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: Araç içindeki görüntü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
12:43
Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: Araç içindeki görüntü ortaya çıktı!
Tolga N. isimli kişi, Özel Koç Okulu'na ait, içinde öğrencilerin olduğu servisi kaçırmıştı. Araç içindeki kamera kayıtlarına ise SABAH ulaştı. Görüntülerde şüphelinin araca biner binmez hareket etmeye başladığı ve "Sizinle işim yok!" dediği duyuluyor. Araçtaki öğrenciler ise yardım çığlıkları atıyor.