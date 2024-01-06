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Haberler Yaşam Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: Araç içindeki görüntü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 12:43

Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: Araç içindeki görüntü ortaya çıktı!

Tolga N. isimli kişi, Özel Koç Okulu'na ait, içinde öğrencilerin olduğu servisi kaçırmıştı. Araç içindeki kamera kayıtlarına ise SABAH ulaştı. Görüntülerde şüphelinin araca biner binmez hareket etmeye başladığı ve "Sizinle işim yok!" dediği duyuluyor. Araçtaki öğrenciler ise yardım çığlıkları atıyor.

Yunus Emre KAVAK
Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: Araç içindeki görüntü ortaya çıktı!

Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp sokakta dün sabah saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra kimliği meçhul bir kişi tarafından kaçırılmıştı.

Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: Araç içindeki görüntü ortaya çıktı!

Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı.

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Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: Araç içindeki görüntü ortaya çıktı!

Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana acil araba lazım." diyerek araçtan indirmişti.

Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: Araç içindeki görüntü ortaya çıktı!

Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: Araç içindeki görüntü ortaya çıktı!

Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.

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