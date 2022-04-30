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Haberler Yaşam Özkan Uğur hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kaç yaşında? Ünlü sanatçının müzik hayatı, dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 10:14

Özkan Uğur hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kaç yaşında? Ünlü sanatçının müzik hayatı, dizileri ve filmleri

Özkan Uğur sosyal medyada yaptığı açıklamayla uzun süre boyunca savaştığı hastalığının tekrardan nüksettiğini söyledi. Instagram'dan yaptığı açıklamayla birçoklarını üzdü. MFÖ ile 30 yıldan fazla bir süredir Türk müzik piyasasında yer edinen ve Türk müzik tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan Özkan Uğur, son haliyle sevenlerini üzmüştü. Peki, Özkan Uğur'un hastalığı ne? İşte detaylar…

Özkan Uğur hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kaç yaşında? Ünlü sanatçının müzik hayatı, dizileri ve filmleri

Özkan Uğur Türk müzik tarihinin en çok sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biridir. Şarkıcı ve oyuncu olan Özkan Uğur, esprili kişiliği ve yazdığı şarkılarıyla birçoğumuzun kalbinde yer etmiştir. Uzun süre boyunca hastalığıyla savaşan Özkan Uğur, geçtiğimiz yıllarda hastalığından kurtulduğunu açıklamıştı. Şimdi tekrardan aynı hastalığa yakalandığını açıkladı. İşte Özkan Uğur'un hayatı…

Özkan Uğur hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kaç yaşında? Ünlü sanatçının müzik hayatı, dizileri ve filmleri

ÖZKAN UĞUR HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?

MFÖ grubunun bas gitaristi ve solisti Özkan Uğur, iki defa lenf kanserini yendi. 2013 yılında yakalandığı hastalığa, dün yaptığı Instagram açıklamasıyla birlikte tekrardan yakalandığını açıkladı. Açıklama şu şekilde:

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Özkan Uğur hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kaç yaşında? Ünlü sanatçının müzik hayatı, dizileri ve filmleri

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle"

Özkan Uğur hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kaç yaşında? Ünlü sanatçının müzik hayatı, dizileri ve filmleri

ÖZKAN UĞUR MÜZİK HAYATI

Barış Manço & Kurtalan Ekspres

*1972: Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam

*1973: Lambaya Püf De / Kalk Gidelim Küheylan

*1973: Gönül Dağı / Hey Koca Topçu

Özkan Uğur hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kaç yaşında? Ünlü sanatçının müzik hayatı, dizileri ve filmleri

*1974: Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme

Rıfat Öncel & Kurtalan Ekspres

*1973: Zeynebim / Dosta Bizden Selam Olsun

Erkin Koray & Ter

*1972: Hor Görme Garibi / Züleyha

Mazhar - Fuat

*1974: Türküz Türkü Çağırırız (LP)

Edip Akbayram & Dostlar

*1974: Garip / Kaşların Karasına

Ersen & Dadaşlar

*1975: Dostlar Merhaba / Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin

*1975: Gafil Gezme Şaşkın / Güzele Bak Güzele

*1976: Ekmek Parası / Zalim

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