Özkan Uğur hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kaç yaşında? Ünlü sanatçının müzik hayatı, dizileri ve filmleri

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle"