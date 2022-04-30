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Özkan Uğur hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kaç yaşında? Ünlü sanatçının müzik hayatı, dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:09
Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
10:14
Özkan Uğur hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kaç yaşında? Ünlü sanatçının müzik hayatı, dizileri ve filmleri
Özkan Uğur sosyal medyada yaptığı açıklamayla uzun süre boyunca savaştığı hastalığının tekrardan nüksettiğini söyledi. Instagram'dan yaptığı açıklamayla birçoklarını üzdü. MFÖ ile 30 yıldan fazla bir süredir Türk müzik piyasasında yer edinen ve Türk müzik tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan Özkan Uğur, son haliyle sevenlerini üzmüştü. Peki, Özkan Uğur'un hastalığı ne? İşte detaylar…