Özlem duyduğu çiftlik hayatını terasına taşıdı!

Elazığ'da emekli 67 yaşındaki Mehmet Arda, ikinci baharını evinin terasında adeta doğa ile iç içe geçiriyor.

Çocukluk yıllarının geçtiği çiftlik hayatına büyük özlem duyan Arda, kent merkezindeki 7 katlı bir binanın ikinci katındaki evinin terasını alçıdan yapılan keçi, kuzu, sincap, kartal, leylek, baykuş gibi 40'ı aşkın hayvan figürü ile süsledi.

60 metrekarelik balkonun duvarlarına aile büyüklerinden kalan eşyaları asarak, hatıralarını yaşatan Arda, günün büyük bölümünü havuz ve şelale yaptığı, yeşillendirdiği alanda geçiriyor, kitap okuyor, demlediği çayı yudumluyor.

Arda'nın iki yıllık emekle dizayn ettiği teras, misafirlerinin de ilgisini çekiyor.