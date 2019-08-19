Pakistan'ın pembe tuz tünelleri

Pakistan'ın yıllık tuz üretiminin yarısını tek başına karşılıyor

Tuz Dağları'nın en meşhur madeni ise yıllık 385 bin ton ile Pakistan'ın yıllık tuz üretiminin yarısını tek başına karşılayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Khewra Tuz Madeni. Pembe ve kırmızı rengiyle bilinen ve yüzde 99 oranında saf tuzdan oluşan Himalaya tuzunun çıkarıldığı bu maden, sömürge devrinde yapılmış tren hattıyla ülkede turistlerin de en çok ziyaret ettiği noktalardan biri. Yıllık 300 bini aşkın turistin ziyaret ettiği madende, galerilerin içinde tuz taşından Pakistan'ın ünlü yapılarının minyatürleri de yer alıyor. Işığı geçiren tuz taşlarının içine lamba yerleştirilmesiyle yapılan bu minyatürler arasında Lahor'un meşhur Padişah Camisi, Murree kasabası, Çin Seddi gibi yapılar dışında önemli isimlerin büstleri de bulunuyor. Maden hem yürüyerek hem de tuz kayalarının taşınması için yapılmış vagonlarla gezilebiliyor.