Türk oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatı ile ilgili detaylar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Ses sanatçısı Onur Akay, demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumunu bildirdi. Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisiyle gönüllerde taht kuran oyuncu Pakize Suda'nın ölüp ölmediği, hastalığı, sağlık durumu, son hali ve kariyeri merak konusu olurken Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli, öldü mü, sağlık durumu nasıl sorusuna yanıt aranıyor. 23 Nisan 1952 İzmir doğumlu Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir.