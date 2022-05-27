PAKİZE SUDA SON DURUMU NASIL, SAĞLIK DURUMU NE?

Fethiye'de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı olan Pakize Suda son sağlık durumu paylaşıldı.

Pakize Suda'nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar var. Ancak bu haber doğru değil Pakize Suda yaşıyor. Üç gün önce zaten sağlık durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanımadığını anlatan Akay, Suda'nın son durumunu gösteren bir de fotoğraf paylaştı. Pakize Suda'nın yeğeninden son dakika açıklaması geldi.