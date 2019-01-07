Panjuru kaldıran yakınları gözyaşlarına boğuldu

Yakınlarının durumu haber vermesiyle Öksüze'nin evine giden komşuları, pencerenin panjurlarını kaldırınca evin içerisinde hareketsiz bir şahsın yattığını gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kadın şahsın öldüğünü belirledi. Yine bölgeye gelen polis ekipleri de cesedin 52 yaşındaki Albina Öksüze'ye ait olduğunu tespit etti. Ölüm haberini duyan ve eve gelen yakınları da Öksüze için uzun süre gözyaşı döktü.