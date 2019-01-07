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Panjuru kaldıran yakınları gözyaşlarına boğuldu

Giriş Tarihi: 07.01.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 14:37
Panjuru kaldıran yakınları gözyaşlarına boğuldu

'da eşi 4 ay kadar önce vefat eden Moldova asıllı Albina Öksüze (52) evinde ölü olarak bulundu. Öksüze'nin ölüm haberini alan yakınları ise, evinin önünde gözyaşlarına boğuldu.

Panjuru kaldıran yakınları gözyaşlarına boğuldu

Olay, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 264. Sokakta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 4 ay öncesi eşi Tamer Öksüze'nin ölümünün ardından evinde tek başına yaşamaya başlayan Moldova asıllı Albina Öksüze'den yakınları 2 gün boyunca kendisinden haber alamadı.

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Panjuru kaldıran yakınları gözyaşlarına boğuldu

Yakınlarının durumu haber vermesiyle Öksüze'nin evine giden komşuları, pencerenin panjurlarını kaldırınca evin içerisinde hareketsiz bir şahsın yattığını gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kadın şahsın öldüğünü belirledi. Yine bölgeye gelen polis ekipleri de cesedin 52 yaşındaki Albina Öksüze'ye ait olduğunu tespit etti. Ölüm haberini duyan ve eve gelen yakınları da Öksüze için uzun süre gözyaşı döktü.

Panjuru kaldıran yakınları gözyaşlarına boğuldu

Polisin olayla ilgili araştırması sürerken, ilk bulgularda ceset üzerinde darp ya da yaralanma izine rastlanılmadı.

Albina Öksüze'nin cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Panjuru kaldıran yakınları gözyaşlarına boğuldu
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Panjuru kaldıran yakınları gözyaşlarına boğuldu
Panjuru kaldıran yakınları gözyaşlarına boğuldu
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