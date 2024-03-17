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Haberler Yaşam Para için öyle bir şey yaptı ki: "40 milyon TL" karşılığında bacaklarını "bir kovada" bıraktı! Duyan kulaklarına inanamıyor
Giriş Tarihi: 17.03.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 14:25

Para için öyle bir şey yaptı ki: "40 milyon TL" karşılığında bacaklarını "bir kovada" bıraktı! Duyan kulaklarına inanamıyor

Soyadının Chang olduğu bildirilen bir adam, donma sebebiyle çift ayağını da kaybetti. Fakat bu amputasyon işleminin ardından oldukça ilginç bir sebep bulunuyor. Chang, 1 milyon £'dan (yaklaşık 40 milyon TL) fazla "para sebebiyle" bu kuru buz dolu bir kovada bacaklarını saatlerce bekleterek bu sonuca sebep oldu. İşte o garip ayrıntılar…

Para için öyle bir şey yaptı ki: 40 milyon TL karşılığında bacaklarını bir kovada bıraktı! Duyan kulaklarına inanamıyor

Tayvanlı 24 yaşındaki genç, geçen Şubat ayında donma nedeniyle uzuvları kesildiği için bacaklarını "kasıtlı olarak" bir buz kovasına daldırmakla suçlandı.

Para için öyle bir şey yaptı ki: 40 milyon TL karşılığında bacaklarını bir kovada bıraktı! Duyan kulaklarına inanamıyor

Bacaklarının 10 saat boyunca -78,5 derecelik suya batırıldığı bildirildi ve iddiaya göre bu eyleminin sebebi 1 milyon sterlinlik bir sigorta ödemesi kazanmaktı.

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Para için öyle bir şey yaptı ki: 40 milyon TL karşılığında bacaklarını bir kovada bıraktı! Duyan kulaklarına inanamıyor

Bu arada şüpheli, sadece birkaç gün önce kuzey Tayvan'da meydana gelen bir scooter kazası sırasında donma nedeniyle yaralandığını iddia etmişti.

Para için öyle bir şey yaptı ki: 40 milyon TL karşılığında bacaklarını bir kovada bıraktı! Duyan kulaklarına inanamıyor

Ancak Taipei Bölge Savcılığı'na göre Liao (24) adlı bir suç ortağı, kendisine yardım etmişti.

Para için öyle bir şey yaptı ki: 40 milyon TL karşılığında bacaklarını bir kovada bıraktı! Duyan kulaklarına inanamıyor

İddiaya göre Chang'ı kablo bağlarıyla bir sandalyeye bağlamadan önce plastik kovayı doldurmasına yardım etti.

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