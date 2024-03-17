Haberler
Yaşam
Para için öyle bir şey yaptı ki: "40 milyon TL" karşılığında bacaklarını "bir kovada" bıraktı! Duyan kulaklarına inanamıyor
Giriş Tarihi: 17.03.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
14:25
Para için öyle bir şey yaptı ki: "40 milyon TL" karşılığında bacaklarını "bir kovada" bıraktı! Duyan kulaklarına inanamıyor
Soyadının Chang olduğu bildirilen bir adam, donma sebebiyle çift ayağını da kaybetti. Fakat bu amputasyon işleminin ardından oldukça ilginç bir sebep bulunuyor. Chang, 1 milyon £'dan (yaklaşık 40 milyon TL) fazla "para sebebiyle" bu kuru buz dolu bir kovada bacaklarını saatlerce bekleterek bu sonuca sebep oldu. İşte o garip ayrıntılar…