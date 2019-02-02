Parmak izi paylaşımı ile 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı!

ÖNEMLİ TERÖR OLAYLARI AYDINLATILDI
1 Ağustos 2011 tarihinde, Van-Hakkari karayolu Gedikbaşı Köyü Mevkii'ndeki el bombası ve ateşli silahlarla yapılan, 1 astsubayın şehit olması, Başkale eski Kaymakamı Bilgehan Bayar'ın da yaralanması ile sonuçlanan saldırı da bu sayede aydınlatıldı. Olayda elde edilen faili meçhul kalan parmak izleri, emniyet ve jandarmanın karşılıklı parmak izi entegrasyonu sonucunda sistemde yeniden sorgulandı. Yapılan sorgulamanın ardından olayı gerçekleştiren terörist tespit edilerek, olay aydınlatıldı. Geçen yıl Haziran ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı çatışma olayında alınan 2 adet parmak izinin de terör örgütü mensubu Gaffari Yorulmaz'a ait olduğu tespit edildi. Gaffari Yorulmaz'a ait parmak izlerinin OPTES veri tabanında yapılan araştırmada geçmiş yıllarda yaşanan 6 olayla eşleştiği görüldü.