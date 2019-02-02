Parmak izi paylaşımı ile 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı!

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı ile son 3 ayda 2 bin 765 faili meçhul olayın aydınlatıldığı açıklandı. Ayrıca, FETÖ ve PKK terör örgütlerine ait örgütsel materyallerden elde edilen 15 binden fazla parmak izinin sisteme kaydedildiği de belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, parmak izi faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın talimatıyla uygulama başlatıldı. Buna göre geçen yıl Jandarma Genel Komutanlığı, Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi'nin (APFIS) karşılıklı sorgulanmasına dair protokol imzalandı. İki kurumun sistemlerindeki parmak izlerini karşılıklı birbirine açmasıyla birçok faili meçhul olay da çözüme kavuştu.