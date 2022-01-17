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Haberler Yaşam PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, konser, okul, işyerleri ve uçakta pcr testi zorunlu mu, aşısızlar test olacak mı?
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:11

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, konser, okul, işyerleri ve uçakta pcr testi zorunlu mu, aşısızlar test olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile PCR testi zorunluluğu ile ilgili detaylar netleşti. Seyahat edecek olan vatandaşlar özellikle uçaklarda koronavirüs testinin kalkıp kalkmadığını merak ediyor. Aşılı veya aşısız farketmeksizin PCR testi istenecek kişiler belli oldu. Aşısızlara seyahatte, okullarlarda ve işyerlerinde test zorunluluğu vardı. Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında HES kodu ile birçok alana girişte sorgulama yapılıyor. Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı, son durum ne? Otobüs, konser, okul, işyerleri ve uçakta pcr testi zorunlu mu, aşısızlar test olacak mı? İşte yanıtı…

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, konser, okul, işyerleri ve uçakta pcr testi zorunlu mu, aşısızlar test olacak mı?

Aşılı ve aşısız vatandaşların gündeminde PCR testi zorunluluğu son dakika gelişmeleri yer alıyor. Salgında alınan kararla birlikte aşısız vatandaş pek çok yere katılım sağlamak için PCR testi oluyordu. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi. Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, konser, okul, işyerleri ve uçakta pcr testi zorunlu mu, aşısızlar test olacak mı?

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, konser, okul, işyerleri ve uçakta pcr testi zorunlu mu, aşısızlar test olacak mı?

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI, VAR MI?

Uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edilecek.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

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PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, konser, okul, işyerleri ve uçakta pcr testi zorunlu mu, aşısızlar test olacak mı?

OTOBÜS, KONSER, OKUL, İŞYERLERİ VE UÇAKTA PCR TESTİ ZORUNLU MU, AŞISIZLAR TEST OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.

Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, konser, okul, işyerleri ve uçakta pcr testi zorunlu mu, aşısızlar test olacak mı?

PCR TESTİ NEDİR, KİMLERE UYGULANACAK?

PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir.

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, konser, okul, işyerleri ve uçakta pcr testi zorunlu mu, aşısızlar test olacak mı?
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