Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken PCR testi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. THY'nin iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu kaldırınca yolcular için HES kodunun ibraz edilmesi yeterli oldu. Daha önceden de Bakan Koca hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırıldığını bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını duyurmuştu. Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı, son durum ne? Aşısızlar için PCR testi kalktı mı, kimlere uygulanacak ve seyahat, konser, işyerlerinde zorunlu mu? İşte yanıtı…