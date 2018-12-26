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beyaza büründü

'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, peribacalarını beyaz örtüyle kapladı.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:11
Peribacaları beyaza büründü

Kapadokya bölgesinde bulunan 'de gece başlayan kar yağışı devam ediyor. Kent merkezi ile Göreme, Avanos, Ürgüp, Çavuşin, Uçhisar, Ortahisar gibi turistik ilçe ve beldelerindeki ile tarihi ve turistik mekanlar, karla kaplandı.

Peribacaları beyaza büründü

Bölgede bulunan yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan önünde fotoğraf çektirip, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

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Peribacaları beyaza büründü

Bölgedeki kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceğini, 2 gün yağış olmayacağını, hafta sonu ise yeniden kar beklediklerini belirten uzmanlar, Kapadokya'da yılbaşına kar altında girileceğini tahmin ettiklerini bildirdiler.

Peribacaları beyaza büründü

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ve ilçelerindeki okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Peribacaları beyaza büründü
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Peribacaları beyaza büründü
Peribacaları beyaza büründü
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