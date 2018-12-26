Peribacaları beyaza büründü

Kapadokya bölgesinde bulunan Nevşehir'de gece başlayan kar yağışı devam ediyor. Kent merkezi ile Göreme, Avanos, Ürgüp, Çavuşin, Uçhisar, Ortahisar gibi turistik ilçe ve beldelerindeki peribacaları ile tarihi ve turistik mekanlar, karla kaplandı.