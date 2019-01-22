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Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları

Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları

Dünya üzerinde birçok havalimanı var. Ancak bu havalimanlarının içinde hem görüntüleri hem de şartlarıyla ilginç olmayı başaranlar mevcut. Bu listedeki havalimanlarının bazıları ise coğrafi nedenlerin sonucu olarak pilot ve yolcuların korkulu rüyası haline gelmiş durumda... İşte dünyanın en tehlikeli havalimanları...

Giriş Tarihi: 22.01.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 19:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





