Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları
Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları
Dünya üzerinde birçok havalimanı var. Ancak bu havalimanlarının içinde hem görüntüleri hem de şartlarıyla ilginç olmayı başaranlar mevcut. Bu listedeki havalimanlarının bazıları ise coğrafi nedenlerin sonucu olarak pilot ve yolcuların korkulu rüyası haline gelmiş durumda... İşte dünyanın en tehlikeli havalimanları...
Giriş Tarihi: 22.01.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 19:04