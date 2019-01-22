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Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları

Dünya üzerinde birçok havalimanı var. Ancak bu havalimanlarının içinde hem görüntüleri hem de şartlarıyla ilginç olmayı başaranlar mevcut. Bu listedeki havalimanlarının bazıları ise coğrafi nedenlerin sonucu olarak pilot ve yolcuların korkulu rüyası haline gelmiş durumda... İşte dünyanın en tehlikeli havalimanları...

Giriş Tarihi: 22.01.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 19:04
Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları

Dünyanın farklı noktalarında birçok havalimanı var. Ancak bu havalimanlarının içinde hem görüntüleri hem de fiziki şartlarıyla ilginç olmayı başaranlar mevcut. İşte aralarında ölüm pisti olarak adlandırılan pistin de bulunduğu dünyanın en tehlikeli havalimanları.

Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları

12- Princess Juliana Havaalanı


Saint Martin Adası'nın Hollanda'ya bağlı olan bölgesinde hizmet veren Princess Juliana Havaalanı, (Sint Maarten Havaalanı olarak da biliniyor) şehrin plajına çok yakın mesafede olduğundan, kumsalda güneşlenen insanların birkaç metre üstünden geçiyor.12- Princess Juliana Havaalanı

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Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları

Karayiplerin en yoğun havaalanlarından biri olan Princess Juliana Havaalanı'nda şu ana kadar hiç kaza yaşanmamış.

Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları

11- Courchevel Havaalanı


Fransa'da yer alan Courchevel, dünyanın en büyük kayak merkezine sahip olup, kayağı bir tutku haline getirenlerin favori mekanı olmuş durumda.

Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları

Fransız Alpleri'nde konumlanan ise dünyanın en kısa pistlerinden birine sahip.

Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları

18,5 derecelik bir eğime sahip olan havaalanı, 525 metre uzunluğunda.

Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti! Dünyanın en tehlikeli havaalanları

10- Agatti Havaalanı


Hindistan'daki takımadalar üzerine kurulu okyanus suları ile çevrilidir.

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