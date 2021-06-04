HaberlerYaşamPlakalarda yeni dönem başlıyor! Yeni plaka sistemi nedir, nasıl çalışıyor?
Giriş Tarihi: 04.06.2021 16:47Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 16:51
Plakalarda yeni dönem başlıyor! Yeni plaka sistemi nedir, nasıl çalışıyor?
Araç sahipleri dikkat! Yeni bir sistemle birlikte plakalar tamamen değişecek. Söz konusu sistem çok işe yarayacak ve sürücülere kolaylık sağlayacak. Test aşamasında olan yeni plaka sistemiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Araçlara yeni özellik kazandıracak. Peki söz konusu yeni plaka sistemi nedir? Neler olacak? İşte konu hakkındaki tüm ayrıntılar...