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Haberler Yaşam Plakalarda yeni dönem başlıyor! Yeni plaka sistemi nedir, nasıl çalışıyor?
Giriş Tarihi: 04.06.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 16:51

Plakalarda yeni dönem başlıyor! Yeni sistemi nedir, nasıl çalışıyor?

sahipleri dikkat! Yeni bir sistemle birlikte plakalar tamamen değişecek. Söz konusu sistem çok işe yarayacak ve sürücülere kolaylık sağlayacak. Test aşamasında olan yeni sistemiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Araçlara yeni özellik kazandıracak. Peki söz konusu yeni plaka sistemi nedir? Neler olacak? İşte konu hakkındaki tüm ayrıntılar...

Plakalarda yeni dönem başlıyor! Yeni plaka sistemi nedir, nasıl çalışıyor?

Otomobiller teknoloji rüzgarını arkasına alarak son hızla yoluna devam ediyor. Otomotiv devleri elektrikli konusunda büyük bir dönüşüme girmiş durumda. Kademli olarak fosil yakıtlı araçların üretimi sona erecek. Araçlarda yaşanan bu değişim, otomobillerle ilgili her şeyi etkiliyor. Araç plakaları da bu değişim rüzgarından nasibi aldı.

Plakalarda yeni dönem başlıyor! Yeni plaka sistemi nedir, nasıl çalışıyor?

sahiplerinin büyük bir kısmı için en başta gelen sorunlardan biri araçlarını uygun ve hızlı bir şekilde park etmektir. Arabalarda park etmek için park sensörleri, kameralar yer alıyor. Ancak burada artık devreye plakalar da giriyor.

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Plakalarda yeni dönem başlıyor! Yeni plaka sistemi nedir, nasıl çalışıyor?

plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece bilgilerinizi paylaşmayacak!

Plakalarda yeni dönem başlıyor! Yeni plaka sistemi nedir, nasıl çalışıyor?

Fansens'in geliştirdiği özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir bunu nasıl yapacak dersiniz?

Plakalarda yeni dönem başlıyor! Yeni plaka sistemi nedir, nasıl çalışıyor?

Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim!

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