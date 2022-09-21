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Haberler Yaşam PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.09.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 15:10

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı

PMYO mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) 2500 polis adayı alımı için ön başvurular, 25 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO mülakatları gerçekleştirildi. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Bu noktada sözlü ve fiziki parkur sınavlarına katılan binlerce polis adayı, PMYO mülakat sonuçları için PA'dan gelecek duyurulara kilitlendi. Peki, PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler…

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı

PMYO mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Meslek Yüksekokulları PMYO mülakatları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu sınava katılan binlerce polis adayı, PMYO mülakat sonuçları için gözlerini Polis Akademisi duyurularına çevirmiş durumda. 2500 aday öğrenci alımı için PMYO sözlü sınav ve fiziki parkur sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası www.pa.edu.tr ekranından erişime açılacak. Bu noktada PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler…

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) sözlü sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ön başvuruları 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihlerinde alınan PMYO 2500 polis adayı alımı için sözlü sınav ve fiziki parkur sınavları uygulanmıştı.

Binlerce adayın katılım sağladığı PMYO mülakat sonuçları için değerlendirme süreci devam ediyor. İşte, PMYO mülakat sonuçları açıklanma tarihi hakkında merak edilenler...

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PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis Akademisi Başkanlığı, henüz PMYO mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih açıklaması yapmadı.

Geçen yıl kasım ayının ilk haftası açıklanan PMYO mülakat sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor. PMYO mülakat sonuçları hakkında resmi bir açıklama geldiği takdirde haberlerimiz güncellenecektir.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Polis Meslek Yüksekokulları PMYO mülakat ve fiziki parkur sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.

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