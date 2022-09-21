PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis Akademisi Başkanlığı, henüz PMYO mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih açıklaması yapmadı.

Geçen yıl kasım ayının ilk haftası açıklanan PMYO mülakat sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor. PMYO mülakat sonuçları hakkında resmi bir açıklama geldiği takdirde haberlerimiz güncellenecektir.