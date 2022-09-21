PMYO mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) 2500 polis adayı alımı için ön başvurular, 25 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO mülakatları gerçekleştirildi. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Bu noktada sözlü ve fiziki parkur sınavlarına katılan binlerce polis adayı, PMYO mülakat sonuçları için PA'dan gelecek duyurulara kilitlendi. Peki, PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler…