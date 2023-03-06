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Giriş Tarihi: 06.03.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 14:06

Polis Alımı Başvuru Ekranı ve Şartları 2023: EGM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, polislik başvuruları başladı mı?

Polis alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar sürüyor. 27 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Bu noktada başvuru şartlarını taşıyan adaylar 10 bin Polis alımı ne zaman yapılacak, polislik başvuruları başladı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Yayımlanan kararnamede yer alan açıklamada kadro dağılımı belli olmuştu. İşte, 2023 EGM duyuruları ile polis alımı başvuruları ve kadro dağılımı hakkında bilgiler.

Polis Alımı Başvuru Ekranı ve Şartları 2023: EGM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, polislik başvuruları başladı mı?

Polis alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar Mart ayına girilmesiyle beraber hız kazandı. 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin polis alımı yapılacağı bildirilmişti. İlanda kadro dağılımı bilgisine de yer verilmiş ancak başvuru sürecine dair detaylar paylaşılmamıştı. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen adayların gözü kulağı EGM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte, EGM 2023 Polis alımı süreci son durum ve detaylar.

Polis Alımı Başvuru Ekranı ve Şartları 2023: EGM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, polislik başvuruları başladı mı?

EGM 10 BİN POLİS ALIMI DUYURUSU: POLİS ALIMI NE ZAMAN?

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ihdas edildi.

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Polis Alımı Başvuru Ekranı ve Şartları 2023: EGM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, polislik başvuruları başladı mı?

Polis alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Ancak başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Detaylar için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilanın yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Polis Alımı Başvuru Ekranı ve Şartları 2023: EGM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, polislik başvuruları başladı mı?

POMEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılıyor fakat henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadığı için detaylar belli olmadı.

Polis Alımı Başvuru Ekranı ve Şartları 2023: EGM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, polislik başvuruları başladı mı?

POLİS ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

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