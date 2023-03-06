Polis Alımı Başvuru Ekranı ve Şartları 2023: EGM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, polislik başvuruları başladı mı?

Polis alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar sürüyor. 27 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Bu noktada başvuru şartlarını taşıyan adaylar 10 bin Polis alımı ne zaman yapılacak, polislik başvuruları başladı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Yayımlanan kararnamede yer alan açıklamada kadro dağılımı belli olmuştu. İşte, 2023 EGM duyuruları ile polis alımı başvuruları ve kadro dağılımı hakkında bilgiler.