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, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı

'da, kar maskeli bir kişinin Konyaaltı sahili ve vatandaşların fotoğrafını çektiği ihbarı i alarma geçirdi. Polis ve özel güvenlik görevlileri falezlerdeki mağaralarda ve ağaçlık alanda şüpheli aradı.

Giriş Tarihi: 29.09.2018 14:26
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, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı
Polis, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı

Olay, saat 10.30 sıralarında Sahil Yaşam Parkı'nda (Konyaaltı sahili) meydana geldi. Kar maskeli bir kişinin sahilin ve vatandaşların fotoğrafını çektiği ihbarı üzerine ekipleri inceleme başlattı.

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, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı
Polis, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen yere gelen ekipler, şüpheliyi bulmak için falezlerde yer alan mağaralarda ve çalılık alanda arama yaptı

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, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı
Polis, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı

Çalışmalara Sahil Yaşam Parkı'nda görevli özel güvenlik görevlileri de destek verdi.

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, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı
Polis, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı

in çalışmalarına rağmen şüpheli bulunamadı.

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, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı
Polis, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı
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, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı
Polis, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı
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, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı
Polis, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı
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