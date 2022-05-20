Haberler Yaşam Polis tayinleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:45

Polis tayinleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Yurt genelinde binlerce polisin heyecanla beklediği Polis tayinleri için gözler EGM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Her sene Haziran ayına doğru özellikle şark görevlerini icra edecek vatandaşlar tayinlerinin çıktığı yeri öğreniyor. Bu noktada "2022 EGM ile Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 2021 yılında yer değiştirme ve atama listesi 2 Haziran'da ilan edilmişti. Ancak bu seneki tayin sonuçlarına yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Peki, Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...