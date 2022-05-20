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Haberler Yaşam Polis tayinleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:45

Polis tayinleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Yurt genelinde binlerce polisin heyecanla beklediği Polis tayinleri için gözler EGM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Her sene Haziran ayına doğru özellikle şark görevlerini icra edecek vatandaşlar tayinlerinin çıktığı yeri öğreniyor. Bu noktada "2022 EGM ile Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 2021 yılında yer değiştirme ve atama listesi 2 Haziran'da ilan edilmişti. Ancak bu seneki tayin sonuçlarına yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Peki, Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Polis tayinleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Polis tayinleri için gözler EGM'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Her sene Mayıs Haziran döneminde gerçekleşen Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ve yer değiştirmeleri için geri sayım sürüyor. Öte yandan atama bekleyen vatandaşlar "2022 EGM ile Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti. Peki, Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Polis tayinleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü tayinleri için sonuç beklentisi başladı. Geçen yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.

Henüz bu yılki tayinlerle ilgili bir açıklama bulunmuyor.

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Polis tayinleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Mazeret atama dönemi: Genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında,

Polis tayinleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Zamandışı atama: Genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın her ayında gerçekleşiyor.

Polis tayinleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!
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