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Giriş Tarihi: 12.01.2022 00:06 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 00:06

POMEM başvuru sonuçları son dakika İLAN EDİLDİ! EGM PA ile 28. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları sorgulama ekranı burada

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi (PA) bağlısı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 28. dönem ön başvuru sonuçları açıklandı. Polis Memuru olmak isteyen başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar son dakika açıklamasının ardından 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusuyla sorgulama ekranına erişmek istiyor. 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtları ve sonuç sorgulama sayfası detayları.

28. Dönem POMEM başvuru sonuçları son dakika açıklandı! EGM PA ile 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Polis Akademisi başkanlığına bağlı 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvurusu yapan adaylar 28. Dönem POMEM ön başvuru sonuç sorgulama ekranına erişmek isteyerek "28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKLRANI

28. dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı detayları ve tüm bilgiler şöyle;

28. Dönem POMEM başvuru sonuçları son dakika açıklandı! EGM PA ile 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı
  • Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sonuçları Polis Akademisi Başkanlı (PA) resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyuruldu.

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28. Dönem POMEM başvuru sonuçları son dakika açıklandı! EGM PA ile 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı

28. dönem POMEM ön başvuru sonuçlarına aşağıda yer alan linkle ulaşabilirsiniz…

28. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | TIKLAYINIZ…

28. Dönem POMEM başvuru sonuçları son dakika açıklandı! EGM PA ile 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA POMEM BAŞVURU SONUÇLARI

28. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarına ilişkin Polis Akademisi (PA) resmi internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde;

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştur.

28. Dönem POMEM başvuru sonuçları son dakika açıklandı! EGM PA ile 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

28. Dönem POMEM alımlarında 10.000 kontenjana 164.842 aday tarafından müracaat yapılmış, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak toplamda 98.175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştır.

Ön başvuru sonuçları için;https://t.co/iiX5vcQJkr pic.twitter.com/7m7NeEzS6V

— Polis Akademisi (@paedutr) January 11, 2022

SON DAKİKA