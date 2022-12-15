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Haberler Yaşam POMEM SINAV YERLERİ SORGULA | EGM - PA ile 29. Dönem POMEM giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 20:43 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 20:43

POMEM SINAV YERLERİ SORGULA | EGM - PA ile 29. Dönem POMEM giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde eğitim veren ve polis memuru yetiştiren Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. Dönem öğrenci alımına başvuran adayların sınav giriş yerlerini ve sınav tarihlerini açıkladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından POMEM sınav yerleri sorgulama sayfasına erişmek isteyenler yoğun olarak EGM - PA ile 29. Dönem POMEM giriş sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 29. Dönem POMEM giriş sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

POMEM SINAV YERLERİ SORGULA | EGM - PA ile 29. Dönem POMEM giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?

POMEM sınav yerleri, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunuldu. 29. Dönem POMEM giriş sınavına başvuru yapan ve mülakata gireceği yer ile tarihlerini öğrenmek isteyenler EGM - PA ile 29. Dönem POMEM giriş sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

29. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

POMEM 29. Dönem sınav yerleri ve tarihlerine ilişkin detaylar şöyle;

POMEM SINAV YERLERİ SORGULA | EGM - PA ile 29. Dönem POMEM giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesinde konuya ilişkin yer alan bilgiler şöyle;

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

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POMEM SINAV YERLERİ SORGULA | EGM - PA ile 29. Dönem POMEM giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır.

POMEM SINAV YERLERİ SORGULA | EGM - PA ile 29. Dönem POMEM giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?

Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır.

POMEM SINAV YERLERİ SORGULA | EGM - PA ile 29. Dönem POMEM giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?

Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

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