Haberler Yaşam POMEM SINAV YERLERİ SORGULA | EGM - PA ile 29. Dönem POMEM giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 20:43 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 20:43

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde eğitim veren ve polis memuru yetiştiren Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. Dönem öğrenci alımına başvuran adayların sınav giriş yerlerini ve sınav tarihlerini açıkladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından POMEM sınav yerleri sorgulama sayfasına erişmek isteyenler yoğun olarak EGM - PA ile 29. Dönem POMEM giriş sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 29. Dönem POMEM giriş sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.