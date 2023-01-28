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Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 11:22

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından PTT personel alımı yapılıyor. Kamu kuruluşunda istihdam etmek isteyenler PTT personel alımı başvuru kılavuzu ile ilgili araştırma yapıyor. Her yıl veya iki yılda bir personel alımı gerçekleştiren PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki PTT personel alımı 2023 ne zaman PTT personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

PTT personel alımı 2023 yılında en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz senelerde avukat, postacı, gişe ve büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi gibi kadrolarda alımlar yapıldı. Bu noktada PTT personel alımı ne zaman, bu sene yapılacak mı, başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Peki PTT personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? İşte personel alımına ilişkin detaylar

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

2023 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımına ilişkin güncel bir ilan ve açıklama bulunmuyor.

2023 yılında PTT'nin personel alımı yapması bekleniyor. Ancak henüz alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları belli olmadı.

PTT tarafından yayınlanacak ilan ile birlikte alım yapılacak kadrolar açıklanacak. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

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PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

PTT personel alımı yaparken adaylardan genel ve özel şartları taşıması bekleniyor. Başvuru şartlarını taşımayanların müracaatları geçersiz sayılıyor. Özel başvuru şartları açılan ilana göre değişkenlik gösteriyor. Güncel personel alımı şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;

olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?
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