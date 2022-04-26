Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam PTT personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2022 PTT personel alım başvuru tarihleri
Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 15:49

PTT personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2022 PTT personel alım başvuru tarihleri

PTT 2022 personel alımı için araştırmalar ve sorular hala devam ediyor. Toplamda 55 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. PTT personel alımı başvuru tarihleri de merak edilmekte. Başvuruda bulunmayı bekleyen yüz bine yakın adayın bulunduğu tahmin ediliyor. PTT'nin devlette istihdam için açacağı büyük işe alımın tam olarak ne zaman yapılacağı hala merak konusu. Peki, PTT 2022 personel alımı ne zaman? İşte detaylar…

PTT personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2022 PTT personel alım başvuru tarihleri

PTT personel alımı başvuruları için araştırmalar devam ediyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) için yıl içinde 55 bin yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. PTT başvurusu için birçok soru soruluyor. PTT başvuru nasıl yapılır, PTT başvuru şartları cevaplanması beklenen sorular arasında. Peki, PTT başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar…

PTT personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2022 PTT personel alım başvuru tarihleri

PTT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

PTT personel alımı başvuru için sınav ve mülakatlara girmek zorunludur. Aynı zamanda kendi sitesinden başvuru alımları yapılmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PTT personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2022 PTT personel alım başvuru tarihleri

PTT BAŞVURU ŞARTLARI

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2022 PTT personel alım başvuru tarihleri

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

PTT personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2022 PTT personel alım başvuru tarihleri

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

SON DAKİKA