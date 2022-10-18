PTT personel alımı ne zaman, ilan yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

PTT personel alımı ile ilgili gelişmeler gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, PTT personel alımı başvuruları için geri sayıma geçti. Bu noktada gözler işçi alım ilanı için kurumun resmi internet sitesine çevrildi. PTT, genellikle yazılı sınav ve mülakat ile bünyesine işçi alımı yapıyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar.