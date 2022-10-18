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Haberler Yaşam PTT personel alımı ne zaman, ilan yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 10:42

PTT personel alımı ne zaman, ilan yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

PTT personel alımı ile ilgili gelişmeler gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, PTT personel alımı başvuruları için geri sayıma geçti. Bu noktada gözler işçi alım ilanı için kurumun resmi internet sitesine çevrildi. PTT, genellikle yazılı sınav ve mülakat ile bünyesine işçi alımı yapıyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar.

PTT personel alımı ne zaman, ilan yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar, PTT personel alımı başvuruları için kurumdan gelecek açıklamayı bekliyor. PTT işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı, yayınlanan ilan ile birlikte netlik kazanacak. Bu kapsamda kurum bünyesinde görev almak isteyenler, arama motorları üzerinden ''PTT personel alımı ne zaman yapılacak, ilan yayınlandı mı?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte 2022 PTT işçi alımı ile ilgili son durum…

PTT personel alımı ne zaman, ilan yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI, NE ZAMAN?

2022 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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PTT personel alımı ne zaman, ilan yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak.

Aynı zamanda PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT personel alımı ne zaman, ilan yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı güncel başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

PTT personel alımı ne zaman, ilan yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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