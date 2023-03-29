Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam PTT personel alımı SON DAKİKA - PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:26

PTT personel alımı SON DAKİKA - PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir?

PTT personel alımı başvuru sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı. 18-35 yaş arasında çalışacak yeni kişileri bünyesine alacak kurumun konuyla ilgili duyuru yapması bekleniyor. Bu noktada ise "PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin köklü kuruluşlarında Posta Telgraf Teşkilatı'na daha önce Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı. İşte PTT personel alımı başvuru sürecine dair tüm detaylar.

PTT personel alımı SON DAKİKA - PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir?

PTT personel alımı 2023 başvuru sürecine dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu yıl yapılması beklenen başvurular için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Posta Telgraf Teşkilatı 2023 yılı içerisinde 18-35 yaş arası personel alacak. Peki, 2023 PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir? İşte PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları…

PTT personel alımı SON DAKİKA - PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PTT personel alımı SON DAKİKA - PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT personel alımı SON DAKİKA - PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir?

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

PTT personel alımı SON DAKİKA - PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir?

ALIM YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

SON DAKİKA