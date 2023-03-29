Haberler Yaşam PTT personel alımı SON DAKİKA - PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:26

PTT personel alımı SON DAKİKA - PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir?

PTT personel alımı başvuru sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı. 18-35 yaş arasında çalışacak yeni kişileri bünyesine alacak kurumun konuyla ilgili duyuru yapması bekleniyor. Bu noktada ise "PTT personel alımı 2023 ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin köklü kuruluşlarında Posta Telgraf Teşkilatı'na daha önce Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı. İşte PTT personel alımı başvuru sürecine dair tüm detaylar.