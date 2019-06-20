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Rakamlar belli oldu! 'da en çok nereli var? Hangi memleketten kaç kişi yaşıyor?

sadece Türkiye'nin değil Dünya'nın kalbi. Geçmişten günümüze bu coğrafyanın en gözde şehri oldu. Uğruna büyük savaşlar verildi. İstanbul'un fethiyle çağ açılıp çağ kapandı. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük nüfusa sahip ve ekonomisinin kalbinin attığı kent İstanbul. Nüfusu 20 milyonlara dayanan İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi yaşıyor? İstanbul'da en çok nereli var? İşte verilerine göre İstanbul'da yaşayanların kütüklerine göre sayıları.

Giriş Tarihi: 20.06.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 08:28
Rakamlar belli oldu! İstanbul'da en çok nereli var? Hangi memleketten kaç kişi yaşıyor?

Belki de bu rakamlar sizi çok şaşırtacak! Ezberleriniz bozulabilir. Megakentte yaşayanların hemşehri sayıları cidi boyutlara ulaşıyor.

Rakamlar belli oldu! İstanbul'da en çok nereli var? Hangi memleketten kaç kişi yaşıyor?

Hangi il nüfusuna kayıtlı kaç kişi var?

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Rakamlar belli oldu! İstanbul'da en çok nereli var? Hangi memleketten kaç kişi yaşıyor?

Adana

'daki nüfus: 93 bin 237 kişi

Rakamlar belli oldu! İstanbul'da en çok nereli var? Hangi memleketten kaç kişi yaşıyor?

Afyonkarahisar

'daki nüfus: 59 bin 541 kişi

Rakamlar belli oldu! İstanbul'da en çok nereli var? Hangi memleketten kaç kişi yaşıyor?

Adıyaman

'daki nüfus: 197 bin 945

Rakamlar belli oldu! İstanbul'da en çok nereli var? Hangi memleketten kaç kişi yaşıyor?

Aksaray

'daki nüfus: 48 bin 941 kişi

Rakamlar belli oldu! İstanbul'da en çok nereli var? Hangi memleketten kaç kişi yaşıyor?

Ağrı

'daki nüfus: 195 bin 467 kişi

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