Rakamlar belli oldu! İstanbul'da en çok nereli var? Hangi memleketten kaç kişi yaşıyor?
Rakamlar belli oldu! İstanbul'da en çok nereli var? Hangi memleketten kaç kişi yaşıyor?
İstanbul sadece Türkiye'nin değil Dünya'nın kalbi. Geçmişten günümüze bu coğrafyanın en gözde şehri oldu. Uğruna büyük savaşlar verildi. İstanbul'un fethiyle çağ açılıp çağ kapandı. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük nüfusa sahip ve ekonomisinin kalbinin attığı kent İstanbul. Nüfusu 20 milyonlara dayanan İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi yaşıyor? İstanbul'da en çok nereli var? İşte TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanların kütüklerine göre sayıları.
Giriş Tarihi: 20.06.2019
11:24
Güncelleme Tarihi: 16.08.2019
08:28