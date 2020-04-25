24 Nisan il il imsakiye ile Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul iftar saati! İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte imsakiye vakitleri....

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayına erişmenin huzurunu yaşıyor. Şüphesiz ki, en çok araştırılan konu Diyanet İşleri İmsakiye takvimi ile iftar vakitleri ve ezan saatleri oluyor. İmsak vakti sahur sonrası oruca niyet eden vatandaşlar, akşam ezan vakti ile birlikte oruçlarını açacaklar. 25 Nisan İstanbul iftar saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun iftar saatleri de ülkemizde yaşayan ve oruç tutan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Ankara ve İstanbul'da iftar saat kaçta, iftar vakti için ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak soruları başta olmak üzere merak ettiğiniz tüm saatler haberimizde yer almaktadır. İşte, illerimize göre İmsakiye takvimi ve iftar saatleri.

RAMAZAN İMSAKİYE 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. İmsakiye ile İstanbul iftar saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun iftar saatleri belli oldu.

İSTANBUL , ANKARA, İZMİR İFTAR SAATİ VE İL İL İFTAR SAATLERİ

Ramazan imsakiyesi ile en uzun ve en kısa süre oruçlu kalacak ilimiz de belli oldu.