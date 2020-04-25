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Haberler Galeri 24 Nisan il il imsakiye ile Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul iftar saati! İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte imsakiye vakitleri....

24 Nisan il il imsakiye ile Ankara, , , , İzmir ve iftar saati! İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte imsakiye vakitleri....

Müslüman alemi, mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyor. İlk oruçlarımızı da dün akşam açtık. Oruç, sabah imsak saati ile akşam ezan saati arasında tutulmaktadır ve bu nedenle vatandaşlar imsak saatleri ve iftar saati araştırması yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimi, detaylı olarak tüm illerin iftar saati ve ezan vakitlerini içeriyor… Başta, stanbul, Ankara, İzmir, , Antalya, , , , , , gibi şehirlerimiz olmak üzere iftar saati ve sahur saatleri merak konusu oldu. Peki, 25 Nisan İmsakiye takvimine göre , Ankara, Konya ve İzmir iftar saati ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte, başkent Ankara ve İstanbul iftar vakti başta olmak üzere İllerimize göre akşam ezanı saati ve namaz vakitleri yer almaktadır. İşte Diyanet 2020 İmsakiye takvimi ve iftar vakitleri…

Giriş Tarihi: 25.04.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 15:20
24 Nisan il il imsakiye ile Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul iftar saati! İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte imsakiye vakitleri....

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayına erişmenin huzurunu yaşıyor. Şüphesiz ki, en çok araştırılan konu Diyanet İşleri İmsakiye takvimi ile iftar vakitleri ve ezan saatleri oluyor. İmsak vakti sahur sonrası oruca niyet eden vatandaşlar, akşam ezan vakti ile birlikte oruçlarını açacaklar. 25 Nisan iftar saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, , Antalya, , , , , , iftar saatleri de ülkemizde yaşayan ve oruç tutan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Ankara ve İstanbul'da iftar saat kaçta, iftar vakti için ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak soruları başta olmak üzere merak ettiğiniz tüm saatler haberimizde yer almaktadır. İşte, illerimize göre İmsakiye takvimi ve iftar saatleri.

RAMAZAN İMSAKİYE 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. İmsakiye ile İstanbul iftar saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun iftar saatleri belli oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İFTAR SAATİ VE İL İL İFTAR SAATLERİ

Ramazan imsakiyesi ile en uzun ve en kısa süre oruçlu kalacak ilimiz de belli oldu.

24 Nisan il il imsakiye ile Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul iftar saati! İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte imsakiye vakitleri....

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

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24 Nisan il il imsakiye ile Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul iftar saati! İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte imsakiye vakitleri....

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

24 Nisan il il imsakiye ile Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul iftar saati! İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte imsakiye vakitleri....

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

24 Nisan il il imsakiye ile Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul iftar saati! İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte imsakiye vakitleri....

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

24 Nisan il il imsakiye ile Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul iftar saati! İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte imsakiye vakitleri....
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24 Nisan il il imsakiye ile Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul iftar saati! İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte imsakiye vakitleri....
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