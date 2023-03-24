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Haberler Yaşam Ramazan ayı 2.gün İftar menüsü: Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri
Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:46

Ramazan ayı 2.gün İftar menüsü: Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

Ramazan ayının 2.gününde en lezzetli ve pratik iftar menüsü tarifleri araştırılıyor. Akşam ezanına kadar ne pişireceğine karar veremeyenler "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorusuna yanıt arıyor. İnternetten doyurucu tarifleri inceliyor. Uzmanların sağlıklı ve hafif başlangıçlarla başlaması konusundaki vurgusuna dikkat edenler çorbayla başlayabilir. İşte Ramazan ayı 2.gün iftar menüsü tarifleri (24 Mart 2023)

Ramazan ayı 2.gün İftar menüsü: Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşlar bugün ne pişirsem, iftara ne pişirsem sorularına yanıt arıyor. Uzmanlar iftar sofralarınızı hazırlarken ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmak gerektiğine vurgu yapıyor. Sevdiklerine lezzetli ve sağlıklı sofralar hazırlamak isteyenler iftar menüsü tariflerine bakıyor. Peki Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

Ramazan ayı 2.gün İftar menüsü: Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

RAMAZAN AYI 2.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Uzun süre oruç tutan bedenimiz için iftar menüsünde sağlıklı ve doyurucu besinler tercih edilmelidir. En lezzetli ve doyurucu Ramazan ayı 2.gün iftar menüsü belli oldu.

Bugün ne pişirsem? İftar menüsü!

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

1 fincan pirinç

7 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

Yarım fincandan biraz fazla un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Nane

YAPILIŞI

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır.

Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır.

Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Kaynadıktan sonra altı kapatılır.

Ayrı bir yerde tereyağı kızdırılarak nane ile karıştırılır. Ve çorbanın üzerinde gezdirilir.

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Ramazan ayı 2.gün İftar menüsü: Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

FIRINDA TAVUK TARİFİ

MALZEMELER:

8-10 adet Tavuk baget

2-3 adet Patates

2 adet Soğan

2-3 adet Domates

6 diş Sarımsak

1 yemek kaşığı Salça

1/2 çay bardağı Zeytinyağı

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Kekik

1 çay kaşığı Kimyon

HAZIRLANIŞI:

Patatesleri ve soğanları iri halkalar halinde doğrayın.

Tepsiyi yağlayın. Üzerine patatesleri dizin.

Üzerine halka soğanları ekleyin.

Soğan ve patateslerin üzerine tavuk bagetleri koyun.

Domates dilimlerini ekleyin.

Bir kase içinde 1,5 su bardağı suda salçayı eritin. Baharatları da ekleyip karıştırın. Ve tavukların üzerine kaşık yardımıyla dökün.

Sarımsakları ilave edin.

Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında yaklaşık 80-90 dakika pişirin.

Ramazan ayı 2.gün İftar menüsü: Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

ÇOBAN SALATA TARİFİ

ÇOBAN SALATASI İÇİN MALZEMELER:

3-4 adet küçük boy soğan

5 adet orta boy domates

4 adet orta boy salatalık

5-6 adet sivri biber

5-6 dal maydanoz

1 adet limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz .

ÇOBAN SALATASI YAPILIŞI:

Soğanları temizleyip piyazlık doğrayın.

Arzunuza göre tuzla ovun ya da olduğu gibi geniş bir kaba aktarın.

Üzerine küp doğranmış salatalık ve domates ile ince kıyılmış sivri biber ilave edin.

Maydanozları kıyıp salataya ekleyin. Limon suyu ve zeytinyağını üzerine gezdirin.

Tuz serpip harmanlayın.

Tabağa ya da kaseye aktarıp servis yapın.

Ramazan ayı 2.gün İftar menüsü: Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ

Kadayıflı muhallebi tatlısı yaparken muhallebi için gerekli malzemeler

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema (200ml)

1 paket vanilya

Kadayıflı muhallebi tatlısı üzeri için

Kavrulmuş kadayıf

Dövülmüş fındık

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ YAPILIŞI

Genişçe bir tencere içine sütü alın, üzerine gerekli miktarda şekeri ekleyin ve güzelce karıştırın.

Sonrasında yumurta sarısı, nişasta ve unu ağır bir şekilde tencereye ekleyerek karışımı bir süre karıştırmaya devam edin.

Muhallebi karışımı katılaşmaya başlayınca bu karışımın üzerinde tereyağını ekleyin ve tereyağı eriyip karışana kadar karıştırın.

Kıvam alan muhallebiyi yanan ocaktan alın ve ilk sıcağının çıkması için bir süre (birkaç dakika boyunca) bekleyin. Krema ve vanilyasını üzerine ekleyin ve muhallebiyi son kez karıştırın.

Geniş cam sunum kabına kavrulmuş kadayıfların göz kararı yarısını dizin, üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökerek yayın.

Kalan kadayıfları da muhallebinin üzerine dökün.

İstediğiniz takdirde muhallebi tatlısının ara katına ceviz parçacıkları ekleyebilirsiniz.

Üzerine toz halinde antep fıstığı ya da kırdığınız ceviz parçacıklarını serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Kadayıfın ilk sıcağı çıktıktan sonra dolapta soğumaya bırakın.

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