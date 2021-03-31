Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 31.03.2021 01:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 17:40

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, hangi gün tutulacak? 2021 başlıyor?

Ramazan-ı Şerif için geri sayım sürüyor. 2021 başlıyor ve hangi gün tutulacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı dinimizde oldukça önemli bir yer tutar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi paylaşılırken 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih ile beraber ilk orucun açılacağı gün de belli oldu. Peki, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında denk geliyor? İşte, Ramazan ayının başlayacağı tarih

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Mart ayının sonuna gelinirken Ramazan-ı Şerif için geri sayım devam ediyor. Bu bağlamda, 2021 başlıyor sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Dinimizde oldukça önemli bir yer tutan Ramazan ayı, sabretmeyi, anlamayı ve paylaşmayı ifade eder. Ramazan'da farz olan oruç ibadeti yerine getirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi paylaşılırken 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih ve ilk orucun açılacağı gün de açıklandı. İşte, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor ve hangi gün tutulacak konusuyla ilgili bilgiler;

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 13 Nisan'da başlayacak.

Müslümanlar için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

SON DAKİKA