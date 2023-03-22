RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023, ilk oruç ve ilk iftar hangi gün? İşte Ramazan ayı takvimi - başlangıç ve bitiş tarihi

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi! Müslüman aleminin heyecanla beklediği bu mübarek ayda oruç ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ilk sahura bu akşam kalkacak. İslam dininin 5 şartından biri olan oruç tutmak bu ay içinde gerçekleşir. Oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır. Bu ayın önemlerinden biri de birleştirici ve barıştırıcı olmasıdır. Ramazan ayının başlayacağı tarihi tam olarak bilmeyen kişiler ise bugün "Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün, ilk oruç ve iftar ne zaman tutulacak?" gibi çeşitli soruları gündeme taşıdı. İşte o tarih.