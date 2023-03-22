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Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 08:10

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023, ilk oruç ve ilk iftar hangi gün? İşte Ramazan ayı takvimi - başlangıç ve bitiş tarihi

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi! Müslüman aleminin heyecanla beklediği bu mübarek ayda oruç ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ilk sahura bu akşam kalkacak. İslam dininin 5 şartından biri olan oruç tutmak bu ay içinde gerçekleşir. Oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır. Bu ayın önemlerinden biri de birleştirici ve barıştırıcı olmasıdır. Ramazan ayının başlayacağı tarihi tam olarak bilmeyen kişiler ise bugün "Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün, ilk oruç ve iftar ne zaman tutulacak?" gibi çeşitli soruları gündeme taşıdı. İşte o tarih.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023, ilk oruç ve ilk iftar hangi gün? İşte Ramazan ayı takvimi - başlangıç ve bitiş tarihi

Ramazan ayına kavuşan Müslüman aleminin içini şimdiden huzur kapladı. Rahmet, bereket ayında oruç tutacak olan islam alemi "Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün, ilk oruç ve iftar ne zaman tutulacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İbadet mevsimi olarak da tanımlanan bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Müslüman alemi bu ayda sevap kazanmak günahlarından af dilemek için oruçlarını tutar, ibadet eder. Peki, Ramazan ne zaman? İşte o detaylar.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023, ilk oruç ve ilk iftar hangi gün? İşte Ramazan ayı takvimi - başlangıç ve bitiş tarihi

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor.

22 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılarak oruç ibadeti yerine getirilecek.

2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayan oruç 20 Nisan Perşembe günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

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RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023, ilk oruç ve ilk iftar hangi gün? İşte Ramazan ayı takvimi - başlangıç ve bitiş tarihi

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER 2023

Ramazan Başlangıcı -23 Mart Perşembe

Kadir gecesi – 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi - 20 Nisan Perşembe günü

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma günü

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi günü

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar günü

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023, ilk oruç ve ilk iftar hangi gün? İşte Ramazan ayı takvimi - başlangıç ve bitiş tarihi

RAMAZAN AYINDA NE OLMUŞTUR?

Müslüman alemi için bereket ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Ramazan ayının başlıca özellikleri şu şekildedir;

- Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.

- İslamın şartlarından birisi olan oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir.

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) inanarak teravih namazını kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Kendisinin de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu bildirdiği teravih namazı da yine bu aya özel ibadetlerden birisidir.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023, ilk oruç ve ilk iftar hangi gün? İşte Ramazan ayı takvimi - başlangıç ve bitiş tarihi

- Fıtır sadakası (fitre) bu ayın sonuna ve bayramdan önce verilmektedir.

- Bazı hadis kaynaklarında bu ayda umre yapanların hac sevabı alacağı belirtilmiştir.

- Bu ay içerisinde yapılan ibadetler diğer aylara göre daha çok mükâfat verileceği yine hadislerde belirtilmektedir.

- Kur'an-ı Kerim ayı olarak bilinen bu ay içerisinde bolca Kur'an okunmalıdır.

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