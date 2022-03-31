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Haberler Yaşam Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi! Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:25

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi! Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlıyor. Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım desteği müjdesini verdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktarıldığı açıklandı. Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını ifade etti. Peki; Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir? İşte Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi detayları!

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi! Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık" açıklamasında bulundu. Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunulacağının açıklanmasının ardından "Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi!

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi! Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktardıklarını bildirdi.

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Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi! Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir?

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını ifade etti.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi! Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir?

Aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizen Yanık, Türkiye genelindeki tüm SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ramazan ayında ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini hatırlattı.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi! Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir?

Bakan Yanık, "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV'lere yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktardık." bilgisini verdi.

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