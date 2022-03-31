Haberler Yaşam Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi! Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:25

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi! Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlıyor. Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım desteği müjdesini verdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktarıldığı açıklandı. Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını ifade etti. Peki; Sosyal yardım kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir? İşte Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği müjdesi detayları!