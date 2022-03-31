On bir ayın sultanı bin aydan daha kıymetli olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Mübarek Kadir Gecesi'ni de içerisinde bulunduran bu ayda oruç ibadeti yerine getirilecek. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi bu kapsamda vatandaşlar tarafından araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Buna göre; "Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? Ramazan ayı ne zaman hangi gün?" sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi 2022.