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Haberler Yaşam Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!
Giriş Tarihi: 31.03.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 16:05

Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

On bir ayın sultanı bin aydan daha kıymetli olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Mübarek Kadir Gecesi'ni de içerisinde bulunduran bu ayda oruç ibadeti yerine getirilecek. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi bu kapsamda vatandaşlar tarafından araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Buna göre; "Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? Ramazan ayı ne zaman hangi gün?" sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi 2022.

Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

"Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman hangi gün?" sorularının yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi de belli olmuştu. Bereketin ve huzurun hakim olduğu bu önemli ayda dualar edilecek, namazlar kılınacak, eller semaya açılacak, iftar sofraları kurulacak. İşte Ramazan başlangıcı 2022 bilgileri.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi belli oldu!

İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

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Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır.

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