"Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman hangi gün?" sorularının yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi de belli olmuştu. Bereketin ve huzurun hakim olduğu bu önemli ayda dualar edilecek, namazlar kılınacak, eller semaya açılacak, iftar sofraları kurulacak. İşte Ramazan başlangıcı 2022 bilgileri.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi belli oldu!

İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!