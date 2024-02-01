Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Korkunç cinayette "Babasının iş yeri" detayı
Giriş Tarihi: 01.02.2024 19:21 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 19:56

Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Korkunç cinayette "Babasının iş yeri" detayı

İstanbul Fatih'te çay ocağında Erkan B. tarafından öldürülen ve "Ramazan Hoca" olarak da bilinen Ramazan Pişkin cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı. Şüpheli Erkan B. (24)'nin tehdit, mala zarar verme, hırsızlık uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan zanlının babasının iş yerinin olay yerine yakın olduğu belirtildi. Katilin olay sonrasındaki süreçte yaptıkları da ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Ramazan Hoca’nın katili yakalandı! Korkunç cinayette Babasının iş yeri detayı

İstanbul Fatih'te çay ocağında Erkan B. tarafından öldürülen Ramazan Pişkin cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısının, Pişkin'le tartışma yaşamadan direkt bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Zanlının babasının iş yerinin olay yerine yakın olduğu belirtildi.

Ramazan Hoca’nın katili yakalandı! Korkunç cinayette Babasının iş yeri detayı

Fatih'te çay ocağında Ramazan Pişkin'i öldüren katil zanlısı Erkan B.'nin, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu başladı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Erkan B.'nin Ramazan Pişkin'i tanıdığı ve olayı biranda içeri girip gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Hoca’nın katili yakalandı! Korkunç cinayette Babasının iş yeri detayı

Elde edilen bilgilere göre, katil zanlısı gittiği çay ocağında Ramazan Pişkin'e direk saldırarak bıçakladı. Göğsünde 3 bıçak darbesi alan Pişkin hayatını kaybetti.

Ramazan Hoca’nın katili yakalandı! Korkunç cinayette Babasının iş yeri detayı

ZEYTİNBURNU'NDAN 1.5 SAAT YÜRÜMÜŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı.

Ramazan Hoca’nın katili yakalandı! Korkunç cinayette Babasının iş yeri detayı

Yapılan çalışmalarda, katil zanlının önce yol haritası ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan haritaya göre, zanlı olay günü Zeytinburnu'ndan tam bir buçuk saat yürüyerek olay yerine geldi.

SON DAKİKA