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Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Korkunç cinayette "Babasının iş yeri" detayı
Giriş Tarihi: 01.02.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
19:56
Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Korkunç cinayette "Babasının iş yeri" detayı
İstanbul Fatih'te çay ocağında Erkan B. tarafından öldürülen ve "Ramazan Hoca" olarak da bilinen Ramazan Pişkin cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı. Şüpheli Erkan B. (24)'nin tehdit, mala zarar verme, hırsızlık uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan zanlının babasının iş yerinin olay yerine yakın olduğu belirtildi. Katilin olay sonrasındaki süreçte yaptıkları da ortaya çıktı.