Ramazan imsakiye yayınlandı! 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi ile İlk sahur ve ilk iftar vakti saatleri

Manevi güzelliklerle dolu on bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Duaların edileceği, ibadetlerin yapılacağı bu önemli ayda oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu bakımdan; ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunun yanıtı sorgulanırken öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan imsakiyesi de yayımlandı. Bilindiği üzere; İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan üç aylar 13 Şubat 2021 tarihinde başlamıştı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre 11 gün önce idrak ediliyor. Bu bakımdan; Ramazan ne zaman, ayın kaçında? Diyanet ile il il Ramazan imsakiyesi!

BU YIL RAMAZAN NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Ramazan ne zaman sorusu yanıt buldu. Takvime göre; mübarek Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. İstanbul'da ilk iftar 13 Nisan Salı saat 19:48'de okunacak olan akşam ezanının ardından gerçekleşecek. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

Diyanet ile İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il Ramazan imsakiyesi!