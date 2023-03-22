RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023: BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market market liste

Ramazan ayında yardım sevenler için ihtiyaç sahiplerine, işverenler için ise çalışanlarına ulaştırılabilecek ve temel ihtiyaç maddelerini içeren koliler hazırlanıyor. Yerel veya zincir marketler ya da gıda toptancıları tarafından hazırlanan koliler, bir ailenin mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde oluyor. Bu mübarek ayın da gelmesiyle beraber "BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Ramazan kolisi fiyatları ve tüm bu detaylar.