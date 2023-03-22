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Haberler Yaşam RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023: BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market market liste
Giriş Tarihi: 22.03.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 14:26

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023: BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market market liste

Ramazan kolisi fiyatları market market araştırılıyor. BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101, Tarım Kredi Kooperatif gibi marketlerin hazırladığı koliler, geçtiğimiz haftalardan bu yana satıştaydı. Ramazan ayının da gelmesiyle içerisinde en temel ihtiyaçların yer aldığı gıdaların bulunduğu bu paketler bu kutsal ayda yardıma ihtiyacı olan insanlara verilen en güzel ve en anlamlı hediyelerden biridir. Peki, BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı ve market market Ramazan Koli fiyatları.

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023: BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market market liste

Ramazan ayında yardım sevenler için ihtiyaç sahiplerine, işverenler için ise çalışanlarına ulaştırılabilecek ve temel ihtiyaç maddelerini içeren koliler hazırlanıyor. Yerel veya zincir marketler ya da gıda toptancıları tarafından hazırlanan koliler, bir ailenin mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde oluyor. Bu mübarek ayın da gelmesiyle beraber "BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Ramazan kolisi fiyatları ve tüm bu detaylar.

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023: BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market market liste

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023

CARREFOURSA KLASİK RAMAZAN KOLİSİ FİYATI: 229,90 TL

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RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023: BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market market liste

CARREFOURSA MEGA RAMAZAN KOLİSİ FİYATI: 429,90 TL

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023: BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market market liste

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023: 320 TL

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023: BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market market liste

ŞOK MARKETLERİ RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023: 234,90 TL

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