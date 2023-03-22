Haberler
Yaşam
RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023: BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market market liste
Giriş Tarihi: 22.03.2023 14:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
14:26
Ramazan kolisi fiyatları market market araştırılıyor. BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101, Tarım Kredi Kooperatif gibi marketlerin hazırladığı koliler, geçtiğimiz haftalardan bu yana satıştaydı. Ramazan ayının da gelmesiyle içerisinde en temel ihtiyaçların yer aldığı gıdaların bulunduğu bu paketler bu kutsal ayda yardıma ihtiyacı olan insanlara verilen en güzel ve en anlamlı hediyelerden biridir. Peki, BİM, Carrefour, Migros, Şok, A101 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı ve market market Ramazan Koli fiyatları.