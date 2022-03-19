Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi!
Giriş Tarihi: 19.03.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 12:57

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi!

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Berat Kandili'nin ardından idrak edilecek olan mübarek ayda bol bol ibadet edilecek, namaz kılınacak, dualar okunup oruç tutulacak. Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ne zaman sorusu yanıt bulmuş oldu. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Ramazan ayı bir önceki yılın başlangıç tarihine göre 10 11 gün daha erken başlıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2022 Diyanet takvimi ile tüm bilgiler…

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi!

Ramazan ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı Diyanet 2022 takvimi ile yanıt buldu. Birlik beraberliğin güçlendiği ayda oruç tutmak isteyenler için sahur ve iftar sofralarının kurulacağı zamana geri sayım başladı. 11 ayın sultanını Ramazan Ayı'nın başlamasına sayılı günler kala Türkiye ve İslam dünyasının genelini yakından ilgilendiren Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi!

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi!

RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi!

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılı Kadir Gecesi tarihi 17 Mart gününe denk geliyor. 17 Mart Perşembe akşamı teravih namazının ardından başlayan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilir.

SON DAKİKA