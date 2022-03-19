Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi!

Giriş Tarihi: 19.03.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 12:57

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Berat Kandili'nin ardından idrak edilecek olan mübarek ayda bol bol ibadet edilecek, namaz kılınacak, dualar okunup oruç tutulacak. Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ne zaman sorusu yanıt bulmuş oldu. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Ramazan ayı bir önceki yılın başlangıç tarihine göre 10 11 gün daha erken başlıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2022 Diyanet takvimi ile tüm bilgiler…