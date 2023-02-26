Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Ramazan başlangıcı tarihi ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan başlangıcı Diyanet dini günler takvimi ile sorgulanıyor. 2023 İmsakiye yayımlanırken imsak, sahur ve iftar vakitleri belli oldu. 11 ayın sultanı ve üç ayların sonuncusu olacak mübarek ay, İslam alemi tarafından ibadetle dolu geçirilecek. İlk oruç ne zaman tutulacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında, hangi gün soruları yanıt arıyor. Müslümanlar, için geri sayım başladı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve bayram tarihleri hakkında merak edilenler…