Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Ramazan başlangıcı tarihi ile ilk oruç ne zaman tutulacak?
Giriş Tarihi: 26.02.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 17:06

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Ramazan başlangıcı tarihi ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan başlangıcı Diyanet dini günler takvimi ile sorgulanıyor. 2023 İmsakiye yayımlanırken imsak, sahur ve iftar vakitleri belli oldu. 11 ayın sultanı ve üç ayların sonuncusu olacak mübarek ay, İslam alemi tarafından ibadetle dolu geçirilecek. İlk oruç ne zaman tutulacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında, hangi gün soruları yanıt arıyor. Müslümanlar, için geri sayım başladı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve bayram tarihleri hakkında merak edilenler…

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Ramazan başlangıcı tarihi ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor soruları gündemdeki yerini aldı. İslam alemi tarafından heyecanla beklenen 11 ayın sultanı için ilk teravih namazı, sahur, iftar ve oruç tarihi belli oldu. Diyanet imsakiye ile vakitler Müslümanlar ile paylaşıldı. Ramazan ayı başlangıcı ve bayram tarihleri araştırılıyor. Dini günler takvimi ile geri sayım başladı. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, Ramazan başlangıcı

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Ramazan başlangıcı tarihi ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür.

Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı olarak kutlanacaktır.

2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Ramazan başlangıcı tarihi ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Ramazan başlangıcı tarihi ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI VE ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, bağışlayıcı bir aydır. İslam dininin 5 temel esaslarından biri olan oruç tutmak bu ay içinde gerçekleşir. Oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır.

Bu ayın önemlerinden biri de birleştirici ve barıştırıcı olmasıdır. Ramazan ayında kimse birbirine dargın kalamaz. Kötü sözler insanlardan uzaklaşır, yemekler paylaşılır aynı sofrada buluşulur. Her insan aynı ekmeğin başında buluşur ve birlik duygusu pekiştirilir.

Oruç tutan kişi kötü düşüncelerden temizlenir, bedeni ve ruhu günahlardan arınır. İman aşkı ile yanar ve daha olgun hale gelir.

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Ramazan başlangıcı tarihi ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2023 yılında Nisan ayına denk geliyor. Arefe günü 20 Nisan Perşembe olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan, son günü ise 23 Nisan olacak:

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan Cuma

2. Gün: 22 Nisan Cumartesi

3. Gün: 23 Nisan Pazar

SON DAKİKA