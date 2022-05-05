REAL MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK FİNALİST LİVERPOOL

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 3-2 yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool ekibi, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ceramica Stadı'nda İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk oldu. Ev sahibi ekip, Boulaye Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Liverpool, 62. dakikada Fabinho, 67. dakikada Luis Diaz ve 74. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle maçı 3-2 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.