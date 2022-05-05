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Haberler Yaşam REAL MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 05.05.2022 00:05 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 00:05

REAL MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir?

Futbol dünyasının kulüpler bazında en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçları kapsamında Real Madrid ile Manchester United bir kez daha yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Kazananın Liverpool ile final maçında karşılaşacağı zorlu mücadeleyi canlı yayında izlemek isteyen ve Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir? öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "Real Madrid Manchester United maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Real Madrid Manchester United maçı canlı izle linki ve maçın tüm detayları.

REAL MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı Real Madrid Manchester United rövanşıyla bugün sona eriyor. Kazanan takımın finale yükselerek Liverpool ile kozlarını paylaşacağı mücadeleyle ilgili Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir? öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun şekilde Real Madrid Manchester United maçı canlı izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

REAL MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE

Devler Ligi Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları şöyle;

REAL MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir?
  • Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester United maçı 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 22:00'da başladı. Mücadele TV8,5 ekranlarında naklen yayınlanıyor.
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REAL MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir?

REAL MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI İLK 11'LER

REAL MADRİD XI: Courtois, Carvajal, E. Militao, Kroos, Benzema, Modric, Casemiro, Valverde, Vini Jr., F. Mendy

MANCHESTER UNİTED XI: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Nernardo, Mahrez, Jesus, Foden

REAL MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir?

REAL MADRİD MANCHESTER UNİTED TV8,5 CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan frekans bilgileriyle TV8,5 ekranlarından mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

D-SMART
Kanal 47

KABLO TV
Kanal 41

TIVIBU
Kanal 56

REAL MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK FİNALİST LİVERPOOL

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 3-2 yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool ekibi, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ceramica Stadı'nda İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk oldu. Ev sahibi ekip, Boulaye Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Liverpool, 62. dakikada Fabinho, 67. dakikada Luis Diaz ve 74. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle maçı 3-2 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.

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