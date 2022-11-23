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Haberler Yaşam Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 17:27 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 17:27

Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şahan Gökbakar'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7 filmi için geri sayım resmen başladı. Çekimleri birkaç ay önce tamamlanan Recep İvedik 7 filminin yayın tarihi duyuruldu. Recep İvedik serisinin merakla beklenen son filmi Disney Plus platformunda seyirciyle buluşacak. Peki, Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Recep İvedik 7 filmi yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler.

Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 7, serinin müdavimleri tarafından merakla bekleniyor. Çekimleri yaz aylarında Ayvalık'ta yapılan Recep İvedik 7'nin yayın tarihi ve kanalı belli oldu. Şahan Gökbakar'ın hem yazdığı hem de başrolünde yer aldığı Recep İvedik serisinin son filmi olan Recep İvedik 7, ülkemiz pazarına yeni giren dijital platform Disney Plus'ta yayınlanacak. Peki, Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Recep İvedik 7 filmine dair tüm bilgiler.

Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu, başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı Recep İvedik 7 filmi, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen Recep İvedik 7 filminin yayın tarihi belli oldu.

Disney+ Türkiye'de izleyici karşısına çıkacak olan Recep İvedik serisinin yeni filminin yayın tarihini Şahan Gökbakar duyurdu.

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Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler?

ARALIK AYINDA YAYINDA!

Sosyal medya hesabından film afişini paylaşan Şahan Gökbakar, yayınladığı kareye "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notunu düştü.

Afişe göre, Recep İvedik'in köye göç ettiği Recep İvedik 7 filmi, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney+ Türkiye'de yayınlanacak.

Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ KONUSU

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

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