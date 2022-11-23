Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 7, serinin müdavimleri tarafından merakla bekleniyor. Çekimleri yaz aylarında Ayvalık'ta yapılan Recep İvedik 7'nin yayın tarihi ve kanalı belli oldu. Şahan Gökbakar'ın hem yazdığı hem de başrolünde yer aldığı Recep İvedik serisinin son filmi olan Recep İvedik 7, ülkemiz pazarına yeni giren dijital platform Disney Plus'ta yayınlanacak. Peki, Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Recep İvedik 7 filmine dair tüm bilgiler.