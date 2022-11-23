Şahan Gökbakar'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7 filmi için geri sayım resmen başladı. Çekimleri birkaç ay önce tamamlanan Recep İvedik 7 filminin yayın tarihi duyuruldu. Recep İvedik serisinin merakla beklenen son filmi Disney Plus platformunda seyirciyle buluşacak. Peki, Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Recep İvedik 7 filmi yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler.