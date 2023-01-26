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Haberler Yaşam Regaip Kandili mesajları RESİMLİ! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Regaib Kandil mesajları ve sözleri paylaşın
Giriş Tarihi: 26.01.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 11:29

Regaip Kandili mesajları RESİMLİ! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Regaib Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerine en içten dileklerini göndermek isteyenler doğru yerdeler. Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi kandil mesajları paylaşarak belirtiliyor. Resimli, kısa, uzun, dualı, hadisli kandil mesajı seçenekleri ile ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' dileklerinizi yollayabilirsiniz. 2023 en güzel, resimli Regaip kandili mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de! İşte, en yeni Regaib kandili mesajları!

Regaip Kandili mesajları RESİMLİ! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Regaib Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nin gelişi yine büyük sevinç ve huzur ile karşılandı. Bu mühim günün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler geceyi okunacak dualar ve ibadetler ile geçirecek. Regaip Kandili anlamı ve önemi ise kandil mesajları ile paylaşılmaya başladı. Regaip Kandili mesajları göndererek sevdiklerinize ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' dileklerinizi yollayabilirsiniz. 2023 resimli, kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli Regaip kandili mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de! İşte, en güzel, resimli Regaib kandili mesajları!

Regaip Kandili Mesajları Ve Sözleri 2023

Regaip Kandili, 26 Ocak Perşembe (bugün) idrak ediliyor. Üç ayları habercisi ve ilk kandili olan Regaip gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajları sabah.com.tr'de yer alıyor. İşte, Regaip kandili mesajları ve sözleri;

Regaip Kandili mesajları RESİMLİ! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Regaib Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Regaip Kandili Mesajları 1: Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Regaip Kandili Mesajları 2: Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 3: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

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Regaip Kandili mesajları RESİMLİ! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Regaib Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Regaip Kandili Mesajları 4: Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Regaip Kandili Mesajları 5: Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 6: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Regaip Kandili mesajları RESİMLİ! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Regaib Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Regaip Kandili Mesajları 7: Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Regaip Kandili Mesajları 8: Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Regaip Kandili mesajları RESİMLİ! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Regaib Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Regaip Kandili Mesajları 9: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 10: Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun...

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