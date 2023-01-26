Regaip Kandili mesajları RESİMLİ! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Regaib Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nin gelişi yine büyük sevinç ve huzur ile karşılandı. Bu mühim günün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler geceyi okunacak dualar ve ibadetler ile geçirecek. Regaip Kandili anlamı ve önemi ise kandil mesajları ile paylaşılmaya başladı. Regaip Kandili mesajları göndererek sevdiklerinize ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' dileklerinizi yollayabilirsiniz. 2023 resimli, kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli Regaip kandili mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de! İşte, en güzel, resimli Regaib kandili mesajları!

Regaip Kandili Mesajları Ve Sözleri 2023

Regaip Kandili, 26 Ocak Perşembe (bugün) idrak ediliyor. Üç ayları habercisi ve ilk kandili olan Regaip gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajları sabah.com.tr'de yer alıyor. İşte, Regaip kandili mesajları ve sözleri;