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objelerden birini seç, en gizli özelliğin ortaya çıksın

Giriş Tarihi: 14.10.2018 20:26 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 20:31
Resimdeki objelerden birini seç, en gizli özelliğin ortaya çıksın
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Resimdeki objelerden birini seç, en gizli özelliğin ortaya çıksın

Bu objeler aslında ruh halinizin derinliklerinden çok fazla iz taşıyor.Sosyal medya kullanıcıları arasında da hızla yayılan ilginç test kendinizden bile sakladığınız özelliğinizi ortaya çıkaracak. Objelerden birini seçin ruhunuz size ne diyor bakın. Resimdeki farklı eşyalar arasından gözüne ilk önce hangisi takıldı. İşte seçtiğin objeye göre kendinden bile sakladığın en gizli özelliğin...

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Resimdeki objelerden birini seç, en gizli özelliğin ortaya çıksın

Salıncak. Bu obje tutkulu oyunları ve arzuları sembolize eder. Bir takıntın ya da bir şeye bağımlılığın olduğunu gösterir.

Resimdeki objelerden birini seç, en gizli özelliğin ortaya çıksın

Bebek. Çocukluğunla bağını temsil eder. Büyümek, olgunlaşmak istemediğini olduğundan hep daha genç kalmak istediğini gösterir.

Resimdeki objelerden birini seç, en gizli özelliğin ortaya çıksın

Kapağı açık boya kovası. Duygularını ve isteklerini daha net belli etmek istiyorsun.

Resimdeki objelerden birini seç, en gizli özelliğin ortaya çıksın

Kapağı kapalı boya kovası. Gizlemeye çalıştığın birikmiş öfkeni ve saldırganlığını sembolize eder eder.

Resimdeki objelerden birini seç, en gizli özelliğin ortaya çıksın

Bisiklet. Hayatında değişiklik yapıp yeni şeyler keşfetmek istediğini gösterir.

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