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Haberler Yaşam RESİMLİ YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 7 NİSAN 2023: Hadisli, ayetli, anlamlı ve Ramazan özel en yeni resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder, paylaş!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 07:55

RESİMLİ YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 7 NİSAN 2023: Hadisli, ayetli, anlamlı ve Ramazan özel en yeni resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder, paylaş!

Ramazan özel Cuma Mesajları resimli ve fotoğraflı seçenekleriyle araştırılıyor. Ramazan ayına özel derlediğimiz en güzel ve en anlamlı Cuma sözleri ve mesajlarını sabah.com.tr'de derledik. Müslümanlar "Cumanız Mübarek Olsun" ve "Hayırlı Cumalar" mesajlarını Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından paylaşıyor. Kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli ve en yeni Cuma Mesajları 2023 fotoğraflı seçenekleri eklendi. Özellikle bu mübarek Ramazan ayında vatandaşlar birbirlerine resimli Cuma Mesajlarını 7 Nisan günü de gönderiyor. İşte en güzel Cuma sözleri 2023

RESİMLİ YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 7 NİSAN 2023: Hadisli, ayetli, anlamlı ve Ramazan özel en yeni resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder, paylaş!

Ramazan özel resimli Cuma Mesajları 2023 vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Ramazan ayının bitmesine 2 hafta kaldı ve Ramazan ayının sondan ikinci Cuma günündeyiz. Bu noktada en güzel hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajları araştırılmakta. Biz de sizler için sabah.com.tr'de Hayırlı Cumalar mesajlarını derledik. İşte Hadisli, dualı, ayetli ve Ramazan özel fotoğraflı ve resim Cuma mesajları 2023

RESİMLİ YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 7 NİSAN 2023: Hadisli, ayetli, anlamlı ve Ramazan özel en yeni resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder, paylaş!

CUMA AKŞAMI MESAJLARI YAYINDA!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

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RESİMLİ YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 7 NİSAN 2023: Hadisli, ayetli, anlamlı ve Ramazan özel en yeni resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder, paylaş!

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 7 NİSAN 2023: Hadisli, ayetli, anlamlı ve Ramazan özel en yeni resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder, paylaş!

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 7 NİSAN 2023: Hadisli, ayetli, anlamlı ve Ramazan özel en yeni resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder, paylaş!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allah'ım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allah'ım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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