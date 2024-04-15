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Haberler Yaşam Resmen kavrulacağız | Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak! Bakan Özhaseki tarih vererek uyardı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 22:46

Resmen kavrulacağız | Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak! Bakan Özhaseki tarih vererek uyardı

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | Tüm dünyayı kasıp kavuran sıcak hava dalgası geri dönüyor... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde sıcaklıkların yarından itibaren artacağını bazı illerde ise sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını ifade etti. Yaşlı ve kronik hastalara uyarıda bulunan Bakan Özhaseki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini bildirdi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde son hava durumu tahmini...

Resmen kavrulacağız | Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak! Bakan Özhaseki tarih vererek uyardı

Son dakika hava durumu haberi... Kavurucu sıcaklar geri döndü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

Resmen kavrulacağız | Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak! Bakan Özhaseki tarih vererek uyardı

"SICAKLIKLAR 30 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."

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Resmen kavrulacağız | Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak! Bakan Özhaseki tarih vererek uyardı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Trakya ile güneydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Resmen kavrulacağız | Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak! Bakan Özhaseki tarih vererek uyardı

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Resmen kavrulacağız | Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak! Bakan Özhaseki tarih vererek uyardı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 30°C

Az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 25°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 28°C

Az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 31°C

Az bulutlu

SON DAKİKA