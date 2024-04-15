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Resmen kavrulacağız | Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak! Bakan Özhaseki tarih vererek uyardı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
22:46
Resmen kavrulacağız | Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak! Bakan Özhaseki tarih vererek uyardı
SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | Tüm dünyayı kasıp kavuran sıcak hava dalgası geri dönüyor... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde sıcaklıkların yarından itibaren artacağını bazı illerde ise sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını ifade etti. Yaşlı ve kronik hastalara uyarıda bulunan Bakan Özhaseki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini bildirdi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde son hava durumu tahmini...