Resmi gazetede 'korunacak alan' ilan edildi... Burası bozkırın nazar boncuğu!

Dalgıçların ve sualtı fotoğrafçılarının uğrak yeri olan göl, rengi ve doğası ile "Bozkır'ın Nazar Boncuğu" olarak da adlandırılıyor. Adeta bir akvaryumu andıran gölün temizliğinin ve berraklığının en büyük sebebi ise göl tabanından sürekli kaynayan sular.