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Haberler Yaşam Resmi gazetede 'korunacak alan' ilan edildi... Burası bozkırın nazar boncuğu!
Giriş Tarihi: 14.05.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 14:30

Resmi gazetede 'korunacak alan' ilan edildi... Burası bozkırın nazar boncuğu!

'ın ilçesindeki Gökpınar Gölü eşsiz bir güzelliğe sahip. Bozkır'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan göl, son zamanlarda fotoğrafçıların ve doğa tutkunlarının gözdesi oldu. Bu muhteşem alan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak belirlendi. Gökpınar Gölü, alınan bu kararla da korunmuş olacak.

Resmi gazetede 'korunacak alan' ilan edildi... Burası bozkırın nazar boncuğu!

ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü doğal turkuaz rengi ile görenleri adeta büyülüyor. Yaklaşık 17 metre derinliğindeki göl aynı zamanda dünyanın en berrak suyuna sahip göllerden bir tanesi olarak gösteriliyor.

Resmi gazetede 'korunacak alan' ilan edildi... Burası bozkırın nazar boncuğu!

Dalgıçların ve sualtı fotoğrafçılarının uğrak yeri olan göl, rengi ve doğası ile "Bozkır'ın Nazar Boncuğu" olarak da adlandırılıyor. Adeta bir akvaryumu andıran gölün temizliğinin ve berraklığının en büyük sebebi ise göl tabanından sürekli kaynayan sular.

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Resmi gazetede 'korunacak alan' ilan edildi... Burası bozkırın nazar boncuğu!

Yaz aylarında ve kış aylarında suyun sıcaklığı hep 11 derecede kalıyor. Bu sebeple kış aylarındaki düşük sıcaklıklarda, bembeyaz kar manzarasının içinde, üstünde buharlar tüten bir havuza dönüşüyor. Ç

Resmi gazetede 'korunacak alan' ilan edildi... Burası bozkırın nazar boncuğu!

evre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan yazısıyla nitelikli korunaklı alan olarak belirlenen göl misafirlerini ağırlamak için pandemi nedeniyle uygulanan yasakların kalkmasını bekliyor.

Resmi gazetede 'korunacak alan' ilan edildi... Burası bozkırın nazar boncuğu!

"BURAYI ANLATMAKTA KELİMELER KİFAYETSİZ KALIR"

İstanbul AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, gölün doğal bir akvaryuma benzediğini belirterek, "Bu gün Gökpınar Gölündeyiz. Sizlerin de gördüğü gibi muhteşem bir göl. Bu gölü tarif etmek adına kelime dağarcığımdaki bütün kelimeleri yan yana getirsem emin olun ki kelimeler kifayetsiz kalır. Burada yer altında kaynayan sular ortalama saniyede 6 tona yakın debi oluşturmakta.

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