HaberlerYaşamResmi gazetede 'korunacak alan' ilan edildi... Burası bozkırın nazar boncuğu!
Giriş Tarihi: 14.05.2021 14:29Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 14:30
Resmi gazetede 'korunacak alan' ilan edildi... Burası bozkırın nazar boncuğu!
Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü eşsiz bir güzelliğe sahip. Bozkır'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan göl, son zamanlarda fotoğrafçıların ve doğa tutkunlarının gözdesi oldu. Bu muhteşem alan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak belirlendi. Gökpınar Gölü, alınan bu kararla da korunmuş olacak.