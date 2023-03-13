Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları 12 Mart Pazar son dakika açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 08:16

Reyting sonuçları 12 Mart Pazar son dakika açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri Medya gündeminde yerini aldı. Televizyon sektörünün en önemli konuları arasında yer alan reyting sonuçları Total ve AB grubunda açıklanıyor. Dizilerin devamlılığı konusunda belirleyici olan liste bugün de araştırılmaya başladı. Dünün yayın akışına bakıldığında Teşkilat, Başım Belada, Yargı gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Reyting sıralaması her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi? İşte, 12 Mart 2023 Pazar reyting sonuçları…

Reyting sonuçları 12 Mart Pazar son dakika açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazar 12 Mart 2023 tarihli sorgulama arama geçmişlerindeki yerini aldı. Total ve AB grubunda belli olan reyting sıralaması her hafta Pazar günleri ekrana gelen dizilerin yeni bölümleri ile değerlendiriliyor. İzlenme oranları ile ortaya çıkan sıralama dizi, film ve programların sonuçlarını ortaya koyuyor. Medyada sonuçlar yakın mercek altına alındı. İşte, dünün reyting birincisi ve sonuçlar…

Reyting sonuçları 12 Mart Pazar son dakika açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 12 MART 2023

12 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 12 Mart Pazar son dakika açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

5 MART REYTİNG SIRALAMASI LİSTESİ

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

Reyting sonuçları 12 Mart Pazar son dakika açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

AB'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

Reyting sonuçları 12 Mart Pazar son dakika açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?
SON DAKİKA