Haberler Yaşam Reyting sonuçları 12 Mart Pazar son dakika açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 13.03.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 08:16

Dünün reytingleri Medya gündeminde yerini aldı. Televizyon sektörünün en önemli konuları arasında yer alan reyting sonuçları Total ve AB grubunda açıklanıyor. Dizilerin devamlılığı konusunda belirleyici olan liste bugün de araştırılmaya başladı. Dünün yayın akışına bakıldığında Teşkilat, Başım Belada, Yargı gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Reyting sıralaması her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi? İşte, 12 Mart 2023 Pazar reyting sonuçları…