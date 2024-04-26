Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 25 Nisan 2024 Perşembe Total ve AB için ayrı ayrı değerlendirmeye alınıyor. Dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programlarıyla da takip edilen listeler yapımların devamlılığı açısından oldukça önemli bir konumda. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, detaylar...