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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 07:22

Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe tablosu dizi takipçileri ve medyanın gündemindeki yerini aldı.Dün akşam ekranlara gelen tüm yapımlar izlenme oranları ile değerlendiriliyor. Kül Masalı, Sakla Beni, Aldatmak gibi yapımların yayımlandığı önceki güne ait listeler takip ediliyor. Gözler Total, AB ve ABC+ listelerinde. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 25 Nisan 2024 Perşembe Total ve AB için ayrı ayrı değerlendirmeye alınıyor. Dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programlarıyla da takip edilen listeler yapımların devamlılığı açısından oldukça önemli bir konumda. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 25 NİSAN 2024

25 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

18 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Fenerbahçe Olympiakos UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması, ikinci sırada İnci Taneleri, üçüncü sırada Hudutsuz Sevda yer aldı.

Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Fenerbahçe Olympiakos UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması, ikinci sırada İnci Taneleri, üçüncü sırada İnci Taneleri özet yer aldı.

Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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