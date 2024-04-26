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Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
07:22
Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 25 Nisan Perşembe tablosu dizi takipçileri ve medyanın gündemindeki yerini aldı.Dün akşam ekranlara gelen tüm yapımlar izlenme oranları ile değerlendiriliyor. Kül Masalı, Sakla Beni, Aldatmak gibi yapımların yayımlandığı önceki güne ait listeler takip ediliyor. Gözler Total, AB ve ABC+ listelerinde. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?