Reyting sonuçları 28 Şubat: Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması araştırmaları hız kazandı. 28 Şubat 2023 Salı reyting sonuçları ile kimin reyting birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT 1'de Yürek Çıkmazı, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Gecenin Ucunda, Show TV'de Aile Şerefi, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde kim birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 28 Şubat 2023 Salı reyting sonuçları…