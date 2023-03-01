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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 28 Şubat: Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 07:21

Reyting sonuçları 28 Şubat: Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması araştırmaları hız kazandı. 28 Şubat 2023 Salı reyting sonuçları ile kimin reyting birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT 1'de Yürek Çıkmazı, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Gecenin Ucunda, Show TV'de Aile Şerefi, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde kim birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 28 Şubat 2023 Salı reyting sonuçları…

Reyting sonuçları 28 Şubat: Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları sabahın ilk saatleriyle beraber sorgulanıyor. 28 Şubat Salı akşamı yayınlanan yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Gecenin Ucunda, Survivor 2023 gibi yapımlar yayınlandı. Bu dizilerin Total ve AB reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 28 Şubat 2023 Salı reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları 28 Şubat: Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

28 ŞUBAT 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 28 Şubat Salı reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 28 Şubat: Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

28 ŞUBAT 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI

28 Şubat 2023 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

28 Şubat 2023 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Reyting sonuçları 28 Şubat: Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

21 Şubat Salı akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 28 Şubat: Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Üç Kız Kardeş

2 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

3 - atv Ana Haber

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