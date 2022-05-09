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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 8 MAYIS 2022 PAZAR I Dünün reyting sonuçları AÇIKLANDI! Teşkilat, Adı Sevgi, Yargı hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 10:21

REYTİNG SONUÇLARI 8 MAYIS 2022 PAZAR I Dünün reyting sonuçları AÇIKLANDI! Teşkilat, Adı Sevgi, Yargı hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları dizi severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelen diziler reyting sıralaması tablosunda ilk sıraya yükselmek için mücadele etti. Total ve AB grubunda açıklanan reyting dizilerin ve programların devamlılığı açısından oldukça önemli. Teşkilat, Adı Sevgi ve Yargı gibi yapımlar dün akşam yayındaydı. Her gün aranan reyting birincisi dün akşam kim oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Mayıs 2022 Pazar reyting sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARI 8 MAYIS 2022 PAZAR I Dünün reyting sonuçları AÇIKLANDI! Teşkilat, Adı Sevgi, Yargı hangi yapım birinci oldu?

Yeni yapımların yarışa dahil olmasıyla birlikte yakın mercek altına alınan reyting sonuçları Totalde ve AB grubunda seyircilerle paylaşılmaya devam ediyor. Dün akşam Kanal D ekranlarında Yargı, TRT 1 ekranlarında Teşkilat ve ATV'de Adı Sevgi yeni bölümü vardı. Reyting birincisi olmak için yarışan yapımların yeni bölümleri ardından dünün reyting sonuçları sorgulanmaya başladı. İşte 8 Mayıs Pazar reyting sıralaması ve birincisi…

REYTİNG SONUÇLARI 8 MAYIS 2022 PAZAR I Dünün reyting sonuçları AÇIKLANDI! Teşkilat, Adı Sevgi, Yargı hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 8 MAYIS 2022

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları belli oldu. 8 Mayıs reyting sıralaması şöyle:

Total:

  1. Yargı
  2. Survivor All Star
  3. Teşkilat

AB:

  1. Yargı
  2. Survivor All Star
  3. Teşkilat
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REYTİNG SONUÇLARI 8 MAYIS 2022 PAZAR I Dünün reyting sonuçları AÇIKLANDI! Teşkilat, Adı Sevgi, Yargı hangi yapım birinci oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI
2 SURVIVOR ALL STAR
3 TESKILAT
4 GULBIN TOSUN ILE ANA HABER HAFTA SONU
5 YARGI (OZET)
6 YEDI BELA HUSNU (T.S)
7 TESKILAT (OZET)
8 ADI SEVGI
9 SHOW ANA HABER
10 COK GUZEL HAREKETLER 2

REYTİNG SONUÇLARI 8 MAYIS 2022 PAZAR I Dünün reyting sonuçları AÇIKLANDI! Teşkilat, Adı Sevgi, Yargı hangi yapım birinci oldu?

ATV yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
15:35 Hakim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adı Sevgi
00:00 Bir Zamanlar Çukurova

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
14:00 Macera Avcıları Hindistan'da
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş

REYTİNG SONUÇLARI 8 MAYIS 2022 PAZAR I Dünün reyting sonuçları AÇIKLANDI! Teşkilat, Adı Sevgi, Yargı hangi yapım birinci oldu?

Star TV yayın akışı

08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Seven Ne Yapmaz
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
17:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kaderimin Oyunu

TRT 1 yayın akışı

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Kalk Gidelim
08:20 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Merhamet "Umutsuzluğa Yolculuk"
14:15 Türk Sineması "Gülşah"
16:20 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
02:55 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

Show TV yayın akışı

06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Öyle Olsun
16:15 Japon İşi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:45 En Büyük Şaban

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