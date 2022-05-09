REYTİNG SONUÇLARI 8 MAYIS 2022 PAZAR I Dünün reyting sonuçları AÇIKLANDI! Teşkilat, Adı Sevgi, Yargı hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları dizi severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelen diziler reyting sıralaması tablosunda ilk sıraya yükselmek için mücadele etti. Total ve AB grubunda açıklanan reyting dizilerin ve programların devamlılığı açısından oldukça önemli. Teşkilat, Adı Sevgi ve Yargı gibi yapımlar dün akşam yayındaydı. Her gün aranan reyting birincisi dün akşam kim oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Mayıs 2022 Pazar reyting sıralaması...