REYTİNG SONUÇLARI 8 MAYIS 2022 PAZAR I Dünün reyting sonuçları AÇIKLANDI! Teşkilat, Adı Sevgi, Yargı hangi yapım birinci oldu?

Star TV yayın akışı

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Seven Ne Yapmaz

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

17:00 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kaderimin Oyunu

TRT 1 yayın akışı

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Kalk Gidelim

08:20 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Merhamet "Umutsuzluğa Yolculuk"

14:15 Türk Sineması "Gülşah"

16:20 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

02:55 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

Show TV yayın akışı

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Öyle Olsun

16:15 Japon İşi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

21:45 En Büyük Şaban